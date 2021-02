In attesa del suo panel previsto venerdì al Comic-Con di San Diego, ecco arrivare online la prima immagine ufficiale della decima stagione di The Walking Dead, che ci mostra Michonne (Danai Gurira) mentre combatte contro degli zombi intanto che delle fiamme divampano sullo sfondo.

Ha dichiarato la showrunner Angela Kang riguardo la foto: «In questa stagione noi continuiamo a esplorare gli elementi naturali e il modo in cui giocano un ruolo nel nostro mondo. E il fuoco è uno di quegli elementi che ribaltano la storia in una maniera che sarà davvero molto eccitante. […] Non voglio rivelare troppo riguardo questa particolare storia, perché la speranza è che abbia degli aspetti sorprendenti. Ma di sicuro vedremo i protagonisti che tentano di affrontare delle cose che non riescono a gestire nello stesso modo in cui facciamo nel nostro mondo oggi».

Insomma, eccitati per i nuovi episodi? La decima stagione di The Walking Dead, ricordiamo, partirà su AMC a ottobre in data ancora da definirsi. QUI LA SUA PRIMA IMMAGINE UFFICIALE.