Dopo esserci goduti l’epico teaser di qualche giorno fa, oggi conosciamo i giovanissimi protagonisti dello spin-off The Walking Dead: World Beyond grazie ai primi character poster, che ci offrono uno sguardo più ravvicinato ai nuovi personaggi che vedremo lottare per la sopravvivenza in un mondo ancora infestato dagli zombie.

Nelle immagini compaiono Felix, Silas, Hope, Huck, Elton e Iris, Interpretati rispettivamente da Nico Tortorella, Hal Cumpston, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu e Aliyah Royale.

Ambientato in Nebraska, il nuovo show avrà come protagonisti dei teenager nati e cresciuti nel bel mezzo della devastazione, della violenza e della distruzione che abbiamo imparato a conoscere nella serie originale. Alcuni sopravviveranno diventando degli eroi, altri si trasformeranno in villain senza scrupoli: ma nessuno di loro, alla fine, rimarrà lo stesso.

Creata da Scott M. Gimple e prodotta da Robert Kirkman e Matt Negrete – che ne è anche lo showrunner – The Walking Dead: World Beyond farà il suo debutto nella primavera del 2020. L’episodio pilota sarà diretto da Jordan Vogt-Roberts regista di Kong: Skull Island.

ECCO I CHARACTER POSTER.