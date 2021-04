Dopo esserci goduti l’avvincente clip con protagonista Geralt di Rivia, torniamo a parlare di The Witcher, l’attesissimo adattamento live-action dell’omonima saga fantasy scritta da Andrzej Sapkowski e divenuta celebre in tutto il mondo grazie all’acclamato franchise videoludico.

Torniamo a parlarne perché nelle ultime ore sono spuntati online dei bellissimi character poster ufficiali che ci offrono uno sguardo ravvicinato a Geralt, Yennefer e Ciri. Il primo, che ormai tutti conosciamo, è l’abile guerriero protagonista a cui presta il volto Henry Cavill, mentre le seconde – interpretate rispettivamente da Anya Chalotra e Freya Allan – sono la figlia della Principessa di Cintra e una potente maga proveniente dalla capitale di Aedirn.

Ad affiancare i sopracitati nel cast, troviamo anche nomi come Jodhi May, Bjorn Hlynur Haraldsson, Adam Levy, Milie Brady, Mimi Ndiweni, Therica Wilson-Read e MyAnna Buring.

Anticipa la sinossi ufficiale di The Witcher:

The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Il suo destino si intreccerà poi con quello di una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto. I tre si ritroveranno ad attraversare insieme un mondo sempre più instabile.

Composta da 8 episodi, la serie arriverà in streaming su Netflix il 20 dicembre. Nell’attesa, godetevi i character poster nella gallery in calce alla notizia.