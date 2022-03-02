The Witcher, grandi notizie per i fan: la terza stagione verrà girata in Italia!

Ecco dove faranno tappa Henry Cavill e la serie Netflix

Se siete già in astinenza da Geralt di Rivia, buone notizie per voi: la terza stagione di The Witcher inizia a prendere corpo e a quanto pare farà tappa anche in Italia! Dopo gli episodi diffusi su Netflix lo scorso dicembre, si guarda già avanti: in arrivo c’è anche la serie prequel, ma gli appassionati vogliono sapere quando rivedranno lo Strigo in azione.

Secondo quanto riportato nelle scorse settimane da Redanian Intelligence, le riprese della terza stagione potrebbero iniziare già questo mese e la stessa fonte ora aggiunge qualche altra interessante informazione. Una parte del Continente potrebbe spostarsi in Italia: i nuovi episodi infatti, viene riferito, saranno girati in Slovenia, Croazia ma anche nel Bel Paese. Nello specifico, Henry Cavill e compagnia dovrebbero far tappa già nei prossimi giorni nel Sud Tirolo, in provincia di Bolzano.

A dare sostanza al rumor, il fatto che l’attrice Freya Allan, interprete di Ciri, si trova a Milano per il Versace Fashion Show. Possibile quindi che dal capoluogo lombardo si sposti in Trentino per le riprese di The Witcher 3, che dovrebbero terminare in estate.

Negli ultimi episodi, ricordiamo, abbiamo visto Geralt e Ciri recarsi a Kaer Morhen e incontrare i Witcher guidati dal mentore di Geralt, Vesemir (Kim Bodnia). È stato inoltre rivelato che Ciri ha sangue di Elder, collegandola a una profezia elfica che predice la fine del mondo. Come anticipato, sono anche state apportate molte modifiche al materiale originale, come la parte dedicata a Yennefer rivelata da Fiamma Bianca, quella dedicata a Voleth Meir, l’introduzione della Caccia Selvaggia e la morte di Eskel. Difficile, dunque, prevedere dove questi eventi porteranno, ma il pubblico avrà le sue risposte.

