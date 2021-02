Chi conosce bene i fumetti Marvel, saprà già che nella serie degli anni ’80 dedicata ai West Coast Avengers, il personaggio di Visione aveva un look molto diverso rispetto alla classica combinazione di colori con cui i fan lo avevano conosciuto.

Dopo essere stato catturato e disassemblato dal gruppo di villain guidati da Immortus, l’androide è infatti tornato con un costume completamente bianco; l’unica versione alternativa dell’eroe mai apparsa nei fumetti. Tuttavia, grazie alla popolarità raggiunta in quegli anni dalla serie dei West Coast Avengers, è anche diventata una delle più apprezzate dai fan di tutto il mondo, che da tempo attendono di poterla finalmente vedere anche nella sua controparte cinematografica.

Ebbene, stando ad un’indiscrezione giunta a Jeremy Conrad di MCUCosmic, Visione comparirà finalmente con il suo costume bianco proprio nella serie Disney+, anche se non è chiaro in che modo possa essere introdotto nella storia, visto che un cambio di look per l’androide, deve necessariamente coincidere con delle vere e proprie modifiche al suo corpo robotico. Un po’ come ha fatto Nebula in Avengers: Endgame, insomma.

Ad ogni modo, visti i poteri di Wanda, potrebbe benissimo trattarsi del cameo di una versione proveniente da un’altra realtà, e non di un reale “restyling” del protagonista principale. Ma considerando che anche Scarlet Witch dovrebbe comparire con il suo look originale dei fumetti, beh, non sembra così azzardato che una direzione simile venga presa anche per il personaggio di Visione. Voi cosa ne pensate?