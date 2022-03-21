Wednesday, Christina Ricci torna nella famiglia Addams! Ma non nel ruolo che pensate

La famiglia più strana del mondo sta per tornare: c’è attesa per il debutto della serie Netflix Wednesday diretta da Tim Burton e dedicata alla figlia della famiglia Addams. Un personaggio iconico e associato per sempre alla “gioiosa” interpretazione di Christina Ricci nell’adattamento degli anni ’90. Proprio i fan dell’attrice saranno felicissimi di sentire le ultime novità sulla serie.

Secondo quanto riporta Deadline, infatti, Christina Ricci farà parte del cast di Wednesday, guidato da Jenna Ortega nei panni di Mercoledì Addams. L’attrice classe 1980 torna quindi nel franchise che l’ha resa celebre quando aveva solo 12 anni ma ovviamente non riprenderà lo stesso ruolo. Viene riferito infatti che la Ricci interpreterà un personaggio del tutto nuovo, che tuttavia avrà molto spazio all’interno della serie. La scelta non sarebbe solo nostalgica: Deadline riferisce che Christina Ricci è stata selezionata solo dopo l’uscita di scena di Thora Birch e dovrebbe infatti interpretare proprio il suo personaggio.

Wednesday, lo ricordiamo, sarà una commedia coming of age scritta dallo sceneggiatore di Smallville e diretta dal celebre Tim Burton, regista che si trova senza dubbio a suo agio con le atmosfere dark della famiglia Addams. Nel cast della serie Netflix, oltre alla protagonista Jenna Ortega, ci sarà anche Luis Guzmán come Gomez Addams e soprattutto Catherine Zeta-Jones nei panni di Morticia Addams. Non solo, assieme a loro ci saranno anche: Joy Sunday, Emma Myers, Hunter Doohan, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Naomi J. Ogawa, Percy Hynes White, Jamie McShane e Riki Lindhome.

In 8 episodi, la serie seguirà la storia di Mercoledì Addams come studentessa della Nevermore Academy, scuola sul paranormale il cui nome strizza ovviamente l’occhio alla poesia di Edgar Allan Poe Il Corvo.

Foto: Frazer Harrison/Getty Images – Netflix – MovieStills

Fonte: Deadline