Dopo l’esperimento Bandersnatch, Netflix annuncia ufficialmente la sua prima serie interattiva: trattasi di You vs Wild, uno show che vede per protagonista Bear Grylls, personalità britannica nota per reality come Running Wild with Bear Grylls, Bear Grylls: Mission Survive e Worst-Case Scenario. Il nostro, insomma, è un coraggioso avventuriero perennemente immerso nella natura più selvaggia, e in You vs Wild, «saranno gli spettatori a decidere che cosa mangerà, che cosa incontrerà e che esperienze affronterà».

Rivela la sinossi ufficiale: «Gli spettatori si uniscono all’esperto di sopravvivenza Bear Grylls per partire verso eccitanti avventure in tutto il mondo. Dense giungle, alte montagne, deserti brutali e misteriose foreste vi aspettano, con delle difficili decisioni da prendere in ogni angolo. In questa innovativa serie interattiva dovete prendere tutte le decisioni, e la vittoria o il fallimento di Bear dipenderanno totalmente da voi».

Decisamente un netto cambio di genere rispetto a Bandersnatch, ma non per questo meno intrigante. Che ne pensate? You vs Wild arriverà sulla rinomata piattaforma di streaming il 10 aprile, e qui di seguito potete gustarvi il suo primo trailer fresco di pubblicazione:



Fonte: SR