Al panel del DC Universe tenutosi al Comic-Con di San Diego si sono susseguiti molti annunci e tra questi c’è stato anche il rinnovo della serie animata Young Justice per una quarta stagione.

I fan del prodotto firmato dai creatori Brandon Vietti e Greg Weisman, che hanno dato in prima persona la notizia, non dovranno dunque aspettare cinque anni per dei nuovi episodi, come già successo.

Nell’ultima stagione di Young Justice gli eroi protagonisti si sono cimentati col tentativo di fermare un’organizzazione criminale dedita al traffico di esseri umani, scontrandosi anche con le trame ordite dal villain Lex Luthor. Da quest’esperienza ha preso vita il gruppo The Outsiders, diventato virale per le sue eroiche imprese e capace di ispirare i giovani di tutto il mondo per rivolgere ancora una volta il proprio sguardo ai supereroi.

Ogni episodio della serie, fino a questo momento, ha avuto un codice segreto da decrittare contenuto nel titolo e nei prossimi episodi tornerà la minaccia rappresentata da Darkseid.

Fonte: ComicBook