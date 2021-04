Su Canale 5 continua il successo di Daydreamer – Le ali del sogno, la serie Tv turca con protagonista Can Yaman, già protagonista la scorsa estate della serie Bitter Seweet – Ingredienti d’amore. Se l’anno scorso divideva la scena con Özge Gürel (conosciuta dal pubblico italiano per Cherry Season – La stagione del cuore), con la quale tra l’altro è di ritorno a giorni con Signor Sbagliato, questa volta al suo fianco troviamo la bellissima Demet Ozdemir. La serie racconta l’amore complicato tra il fotografo di fama mondiale Can Divit, a capo di un’agenzia di pubblicità, e Sanem, una ragazza semplice e dolcissima ma goffa e incapace di stare lontano dai guai. Al termine dell’ottava puntata del 19 giugno abbiamo lasciato casa Divit durante un servizio fotografico con la modella Arzu che cerca in tutti i modi di attirare l’attenzione di Can. Scontrosa e viziatissima, la ragazza rende la vita impossibile a chi lavora sul set, soprattutto a Sanem. Volete sapere cosa succederà nelle prossime puntate? Qui di seguito – ATTENZIONE AGLI SPOILER – leggete Anticipazioni DayDreamer dal 22 al 24 giugno.

Anticipazioni DayDreamer dal 22 al 24 giugno

Qui sotto i riassunti di altre tre puntate della serie Tv

Anticipazioni DayDreamer puntata 9 (22 giugno 2020)

Esasperata per i continui capricci di Arzu durante la sessione fotografica e gelosa del fatto che continua a provarci con Can, Sanem a fine serata mette nella centrifuga della modella le fragole, di cui però è allergica.

Un comportamento, sommato a tutto quello che la ragazza ha combinato durante il giorno, che fa comprendere a Can che forse anche lei non è del tutto indifferente al suo fascino. Sanem, per evitare un confronto è pronta a fuggire nuovamente ma Can le blocca la strada…

Quando Can chiede spiegazioni del suo comportamento e dice di non riuscire a capirla visto che da una parte dice di essere fidanzata mentre dall’altra cerca il suo “albatros”, oltre ad essere visibilmente gelosa di lui, Sanem sapendo di non potergli raccontare la verità lo allontana chiedendogli di tenersi fuori dalla sua vita personale. Una volta arrivata a casa però i guai non fanno che aumentare. Il padre Nihat infatti ha venduto il negozio per poter ripagare i debiti non sapendo che Sanem aveva già restituito tutti i soldi. Ora, di fronte a un “plotone d’esecuzione”, la ragazza deve dare spiegazioni a genitori e sorella. Ma è proprio di fronte alle difficoltà più grandi che la famiglia si ricompatta più unita che mai.

Al lavoro Can si comporta freddamente con Sanem anche se è un giorno molto delicato. Un’importante società di cosmetici internazionale è alla ricerca di una azienda che si occupi delle sue campagne pubblicitarie in Turchia, e per decidere a chi affidare il lavoro invia degli ispettori. Emre naturalmente affida a Sanem il compito di sabotare l’ispezione. Nel frattempo Can chiede a Leyla di aiutarlo a trovare la spia…

Intanto nel quartiere i genitori di Sanem vogliono ricomprare il negozio ma “lo sciacallo” che l’ha acquistato si rifiuta di ridarglielo se non con un importo molto superiore a quanto lo ha comprato.

Cliccate qui per vedere la nona puntata su MediasetPlay

Anticipazioni DayDreamer puntata 10 (23 giugno 2020)

Per sabotare l’ispezione Sanem fa di tutto, compreso disseminare gli uffici di spazzatura e bottiglie di plastica. In più chiede aiuto alla sua amica Ayhan, ha bisogno che le trovi un topolino. Così Sanem libera negli uffici un criceto che combinerà un gran trambusto. Nel frattempo però fa anche una cosa giusta: organizza una sala relax, prerogativa importante per ottenere un buon punteggio nell’ispezione. Deren però non gradisce i suoi sforzi e non mostra la sala agli ispettori. A consolare Sanem però arriva Can…

Sanem, sentendosi presa in giro, fugge nuovamente alle attenzioni di Can, che nel frattempo è in cerca del volto giusto per la sua campagna benefica per aiutare le donne a entrare nel mondo del lavoro. Terminata la lunga giornata l’uomo vede Sanem alla fermata dell’autobus e la convince ad accettare un passaggio in auto fino a casa. Qui scopre i guai che sta passando la famiglia della ragazza con il negozio.

L’azienda di Can è riuscita a superare l’ispezione ed è una delle quattro aziende in finale, insieme a quella di Aylin, ma ha il punteggio più basso. Can davanti a tutti rimprovera Deren per il suo comportamento nei confronti di Sanem, per averla sempre trattata male e per non aver voluto mostrare agli ispettori la sala relax.

Cliccate qui per vedere la decima puntata su MediasetPlay

Anticipazioni DayDreamer puntata 11 (24 giugno 2020)

La ragazza, dopo averlo ringraziato, si dimentica di togliere l’anello davanti ai colleghi di lavoro che scoprono così il suo “fidanzamento” (che è finto ma Sanem non può dirlo). Nel frattempo Aylin va in gioielleria e scopre che Emre ha comprato per le un anello di fidanzamento (quello che porta al dito ora Sanem). Nel quartiere intanto Muzzafer condivide con Ayhan la sua intenzione di aprire un negozio.

Il giorno dopo Metin, l’avvocato e amico di Can, convince Sanem a posare come modella per la campagna benefica. I due si ritrovano così a sorpresa sul set fotografico senza saperlo. Ancora una volta però trascorrere del tempo insieme serve per dimostrare come siano davvero fatti l’uno per l’altra.

Terminato il servizio fotografico Sanem e Can devono correre al party in riva al mare dove verrà deciso quale agenzia pubblicitaria ha vinto il contratto con la società internazionale di cosmetici. Per fare presto Can ha organizzato due camper dove potranno lavarsi e cambiarsi per la festa. Al loro arrivo Sanem attira subito l’attenzione di tutti, soprattutto del capo “supremo” Enzo Fabbri, che la invita a ballare conquistato anche lui dalla sua bellezza e dal suo profumo.

Annuncia poi che è stata l’azienda di Can a vincere l’appalto grazie alla campagna benefica che hanno realizzato quel giorno, attirando su Sanem la frustrazione di Emre. Rattristata la ragazza vuole lasciare la festa, trattenuta però da Fabbri che non vuole perdere l’occasione di parlare con lei. Geloso Can si mette tra di due e, prendendo per mano Sanem, la conduce lontano dal party…

Cliccate qui per vedere la undicesima puntata su MediasetPlay

Cliccate sulla foto qui sotto per leggere tutti i riassunti di Daydreamer: