Secondo alcuni rumour che stanno circolando insistentemente in queste ore, pare che sia in lavorazione una serie Tv live action dedicata al mondo di Star Wars con protagonista Ahsoka Tano destinata alla piattaforma streaming Disney Plus (CLICCATE QUI PER ABBONARVI). La padawan di Anakin Skywalker, vista per la prima volta nella serie d’animazione The Clone Wars (ambientata tra Star Wars: Episodio 2 – L’attacco dei cloni e Star Wars: Episodio 3 – La vendetta dei Sith) ma apparsa anche in Star Wars Rebels, è tra i personaggi che si vedranno anche nella seconda stagione di The Mandalorian interpretata da Rosario Dawson (voce però ad oggi non ancora confermata).

Lucasfilm non ha ancora confermato i rumour, ma secondo Fandomwire la serie Tv sarà ambientata dopo Star Wars Rebels e presenterà Hera, Zeb e il fidato droide Chopper ancora alla ricerca di Ezra. Pare anche che a supervisionare il progetto ci sia Dave Filoni.

In attesa che i rumour vengano confermati, potete fare la conoscenza di Ahsoka Tano nella serie Tv The Clone Wars su Disney+.