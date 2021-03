Wolf Call – Minaccia in alto mare è la storia di Chanteraide, “l’orecchio d’oro”, che presta servizio su un sottomarino nucleare francese come esperto di sistemi acustici. Un giorno un suono misterioso mette in crisi il giovane innescando una crisi di difficile risoluzione. Nel mondo della dissuasione nucleare e della disinformazione, si ritroveranno tutti intrappolati in un ingranaggio incontrollabile.