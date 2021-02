null

Best Movie, in edicola puntualmente ogni mese, dedica sempre maggiore attenzione all’offerta delle piattaforme streaming con nuove rubriche e articoli di approfondimento sui film e le serie tv in arrivo sul piccolo schermo. Tra i quali trovate anche le novità di Amazon Prime Video novembre 2020, tra grandi serie tv, film originali e in esclusiva, grandi classici e film per bambini. Qui sotto l’elenco completo di tutto quello che potrete trovare:

Amazon Prime Video novembre 2020

Film

FERRO – Dal 6 novembre

Ferro è un intenso e potente viaggio nella vita privata e professionale di Tiziano Ferro, uno dei più famosi cantanti italiani contemporanei. Il film offrirà ai clienti Prime uno sguardo unico sulla storia e le passioni, la vita quotidiana e il lavoro di un artista amato in Italia e in tutto il mondo.

Ambientato tra Italia e Stati Uniti, FERRO accompagnerà il pubblico in un percorso che permetterà a tutti di conoscere la persona dietro i riflettori, mostrando gli alti e bassi e le sfide dal punto di vista dell’artista dopo vent’anni di carriera. Gli spettatori avranno la possibilità di sperimentare il mondo di Tiziano Ferro, da sempre entusiasta di riuscire ad emozionare i fan con la sua straordinaria capacità di comunicare, in un viaggio commovente e delicato, guardando ai suoi successi, alle cadute, alle lacrime e ai sorrisi. Il documentario sarà anche raccontato dalle persone a lui più care, da coloro che lavorano con lui, rivelando aspetti sconosciuti della sua vita, tra cui filmati inediti mai visti prima.

Da un’idea di Tiziano Ferro, FERRO è prodotto da Banijay Italia, diretto da Beppe Tufarulo e scritto da Federico Giunta e Beppe Tufarulo. Produttori esecutivi Marcello Mereu e Nicole Plaidit; direttore della fotografia Johan Florez.

Escono anche:

The Courier – Dall’1 novembre

Dick e Jane – Operazione furto – Dall’1 novembre

Terminator – Dall’1 novembre

Above Suspicion – Dal 2 novembre

S.W.A.T. – Dal 3 novembre

Anja – Real Love Girl – Dal 3 novembre

xXx – Dal 5 novembre

xXx 2: The Next Level – Dal 5 novembre

Stealth – Arma Suprema – Dal 6 novembre

Boy Erased – Vite cancellate – Dal 10 novembre

Widows – Eredità criminale – Dal 13 novembre

Mi chiamo Francesco Totti – Dal 16 novembre

Il talento del calabrone – Dal 18 novembre

Forse è solo mal di mare – Dal 19 novembre

Lupin III: Uno schizzo di sangue per Goemon Ishikawa – Dal 23 novembre

Lupin III – La bugia di Fujiko Mine – Dal 3 novembre

Lupin III: La tomba di Jigen Daisuke – Dal 23 novembre

Force of Nature – Dal 23 novembre

Uncle Frank – Dal 25 novembre

Bohemian Rhapsody – Dal 27 novembre

Piovono Polpette – Dal 28 novembre

Spider-Man: Homecoming – Dal 29 novembre

Serie Tv

Alex Rider – Dal 12 novembre

Quando Alex Rider scopre che suo zio Ian non è morto in un incidente d’auto, come gli era stato raccontato, ma è stato ucciso in servizio come spia per il governo britannico, tutta la sua vita da normale adolescente cambia. Alex viene avvicinato da Alan Blunt, capo di una misteriosa branca dell’MI6 conosciuta con il nome di “The Department”, che gli rivela che è stato inconsapevolmente allenato sin dall’infanzia a destreggiarsi nel pericoloso mondo dello spionaggio. Spinto ad aiutare l’indagine sulla morte dello zio, per capire come questa sia connessa all’omicidio di due miliardari di alto profilo, Alex, riluttante, assume una nuova identità e sotto copertura inizia a frequentare un lontano collegio chiamato Point Blanc. Isolato sopra il limite delle nevi perenni delle Alpi francesi, il Point Blanc promette di riportare gli irrequieti figli delle famiglie più ricche sulla retta via. Ma, scavando più a fondo, Alex scopre che gli studenti sono in realtà pedine dell’inquietante piano ideato dal misterioso Doctor Greif. Per impedirgli di portarlo a termine, Alex sarà disposto anche a rischiare la propria vita.

Alex Rider è basata su “Point Blanc”, secondo volume della serie di libri Alex Rider scritta da Anthony Horowitz, e annovera nel cast Otto Farrant nel ruolo di Alex Rider, Brenock O’Connor, nei panni del suo amico Tom e Stephen Dillane nel ruolo di Alan Blunt.

Escono anche: