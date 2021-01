Sono sia dolci che preziose le uova di pasqua 2020 Dolci Preziosi. Sia perché sono realizzate in finissimo cioccolato al latte, sia perché sono dedicate ad alcuni dei brand più amati da bambini e ragazzi, come quello della Youtuber LaSabriGamer (con tanto di concorso), Miracles Tunes, Gormiti, Tartarughe Ninja e naturalmente le LOL Surprise. Quest’anno poi, che tutti i bambini trascorreranno la Pasqua a casa per colpa dell’emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del Coronavirus, è particolarmente importante per i più piccoli festeggiare aprendo il loro uovo preferito. Scopriamo assieme le uova di cioccolato Dolci preziosi e, dove possibile, diamo anche un’occhiata alle sorprese che contengono!

Uova di Pasqua 2020 Dolci preziosi

Qui sotto tutti i brand più importanti delle uova di Pasqua 2020 Dolci preziosi.

Vinci un giorno con

LaSabri

Questa Pasqua a far felici soprattutto le bambini ci sarà l’uovo di cioccolato dell’amatissima youtuber LaSabriGamer. LaSabri è la sorella maggiore, l’amica più grande che tutte le ragazzine e i ragazzini vorrebbero avere. Dinamica e divertente, crea video rivolgendosi ai suoi quasi 4 milioni di amici, parlando delle sue principali passioni: la famiglia, gli amici, gli animali, lo sport e i videogiochi. Il suo obiettivo è quello di trasmettere sempre messaggi educativi e positivi. Le uova di cioccolato di LaSabri, da 280 gr., contengono un paio di calzini spaiati allegri e colorati oltre a un buono per partecipare a un imperdibile concorso.

Fino al 30 aprile sarà possibile trovare all’interno delle uova un buono valido per partecipare a un concorso che mette in palio una giornata da trascorrere con LaSabri in un locale pubblico a Milano il giorno 28 giugno 2020 per 5 vincitori, oltre ad altri premi minori (una fornitura di prodotti Cerealitalia, una maglietta La Sabri e un Buono Toys Center del valore di 100 euro).

Qui sotto un’immagine dell’uovo e un esempio della sorpresa (i calzini spaiati) che potete trovare all’interno:

Le uova di cioccolato Miracle Tunes e LOL

Mai come quest’anno le Miracle Tunes tengono compagnia alle bambine che sognano, crescendo, di salvare il mondo con il potere della musica come le cantanti guerriere protagoniste della serie live action. Il Covid-19 le costringe a casa ma la televisione è un’ottima distrazione soprattutto se tutte le puntate sono a disposizione gratuitamente su Mediasetplay. Senza contare che su Cartoonito dal 16 marzo è partita la nuova serie intitolata La casa delle Miracle. L’uovo di cioccolato dedicato alle eroine è quello da 220 gr. e contiene colorate sorprese dedicate alle eroine della musica.

Le bambine in quarantena trascorrono il tempo anche a giocare con le mille combinazioni delle LOL Surprise. Le uova di Pasqua 2020 Dolci preziosi dedicate a loro sono in vari formati – 280 gr., 150 gr. e 40 gr. – e le sorprese che contengono variano a seconda della grandezza dell’uovo. In quello più grande è possibile trovare un braccialetto o un’utile spazzola da viaggio, come potete vedere nella foto qui sotto:

Gormiti e Tartarughe Ninja

Per i bambini invece quest’anno la quarantena pasquale si trascorre insieme a due amici della televisione: i Gormiti e le Tartarughe Ninja. Per quanto riguarda i Gormiti, protagonisti di una nuova serie Tv, sono disponibili nelle uova di cioccolato da 280 gr., 150 gr. e 40 gr. Le sorprese che contengono variano a seconda della grandezza dell’uovo. Ma è possibile trovare le carte per giocare a memory o divertenti trottole. Le uova delle Tartarughe Ninja, invece, sono disponili nel formato da 320 gr. (quella più grande con anche la maschera da indossare già all’esterno della confezione) o da 220 gr. Anche in questo caso le sorprese variano a seconda del formato dell’uovo.

Le foto

Qui sotto trovate tutte le uova di Pasqua 2020 Dolci Preziosi con le sorprese che potete trovare all’interno. Buone feste a tutti!