La saga cinematografica di Dragon Trainer si è conclusa a inizio 2019 con il commovente Dragon Trainer: Il mondo nascosto, che ci ha mostrato l’epilogo della storia tra il vichingo Hiccup e la Furia Buia Sdentato. Ma il mondo creato da Cressida Cowell e portato sul grande e piccolo schermo da DreamWorks Animation continua, questa volta con la serie animata Dragons Rescue Riders.

I protagonisti sono tutti nuovi, e anche il target: mentre le avventure di Dragon Trainer si rivolgevano a bambini di età più elevata, la nuova serie sarà per target prescolare. I 14 episodi di questa nuova avventura per i più piccoli saranno disponibili dal 27 settembre in esclusiva su Netflix, che con DreamWorks ha co-prodotto diverse serie di successo come She-Ra, Baby Boss: Di nuovo in affari, Trolls: La festa continua e molte altre ancora.

La trama di Dragons Rescue Riders

DreamWorks Animation presenta la nuova serie animata per bambini in età prescolare, Dragons Rescue Riders. Questo nuovo capitolo del franchise nominato all’Oscar Dragon Trainer segue le avventure dei gemelli Dak e Leyla, bambini cresciuti dai draghi che hanno con loro una connessione particolare e la capacità unica di poter comunicare con queste creature. I due fratelli guidano un team di cinque giovani draghi chiamati Aggro, Winger, Summer, Cutter e Burple. Insieme passano le giornate a salvare draghi in pericolo e ad aiutare gli abitanti della loro città, Huttsgalor.

Il trailer

Il primo trailer di Dragons Rescue Riders ci regala un primo sguardo ai protagonisti Dak, Leyla e ai loro draghi in azione. Tra i temi della serie ci saranno l’amicizia, il coraggio e il gioco di squadra, tre elementi fondamentali per le loro entusiasmanti missioni di salvataggio.

[s3mm type=”video” source=”non-s3″ files=”https://www.youtube.com/watch?v=FkRQ0P_vGdA” /]

Il cast originale

Nel cast vocale dei doppiatori americani ci saranno:

Nicolas Cantu (Lo straordinario mondo di Gumball, Sofia la principessa) nel ruolo di Dak, il fratello di Leyla, che si occupa di addestrare la squadra dei Rescue Riders

(Lo straordinario mondo di Gumball, Sofia la principessa) nel ruolo di Dak, il fratello di Leyla, che si occupa di addestrare la squadra dei Rescue Riders Brennley Brown (The Voice, Sofia la principessa) nel ruolo di sua sorella gemella Leyla, una grandissima esperta di draghi.

(The Voice, Sofia la principessa) nel ruolo di sua sorella gemella Leyla, una grandissima esperta di draghi. Marsai Martin (Little, Black-ish) nei panni del drago Aggro

(Little, Black-ish) nei panni del drago Aggro Zach Callison (Steven Universe, The Goldbergs) nei panni del drago Winger

(Steven Universe, The Goldbergs) nei panni del drago Winger Skai Jackson (Jessie, Bunk’d) nei panni del drago Summer

(Jessie, Bunk’d) nei panni del drago Summer Noah Bentley (Adam Ruins Everything) nei panni del drago Burple

(Adam Ruins Everything) nei panni del drago Burple Andre Robinson (Dragons: Race to the Edge, Niko and the Sword of Light) nei panni del drago Cutter.

Il poster

Ecco anche il poster ufficiale con tutti i protagonisti:

Fonte: AWN

Foto: Courtesy of DreamWorks Television Animation