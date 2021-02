Oltre allo spot italiano, che ci ha regalato per la prima volta un ascolto della canzone di Elsa Nell’ignoto cantata da Serena Autieri, è arrivato direttamente dal Regno Unito il nuovo Frozen 2 trailer ricco di scene inedite che faranno immediatamente gola ai fan della saga, e in particolare a coloro che adorano Elsa.

Il trailer infatti mostra diverse nuove scene che vedono protagonista la regina di Arendelle, su cui sarà incentrata la storia di questo secondo capitolo. Ma soprattutto possiamo vedere delle immagini relative alla canzone Show Yourself, il secondo assolo di Elsa dopo Into the Unknown/Nell’ignoto. Da quel poco che si intravede, durante questa sequenza Elsa darà il meglio di sé con i suoi poteri, ma soprattutto per la prima volta porterà i capelli sciolti, dopo aver indossato la sua classica treccia e la coda di cavallo (come visto nel teaser).

Frozen 2 trailer UK

Qui sotto potete vedere Frozen 2 trailer UK con le scene inedite di Elsa con i capelli sciolti. Non è bellissima?

Come abbiamo detto, Show Yourself sarà la seconda canzone di Elsa dopo Into the Unknown. Ma Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez hanno composto anche The Next Right Thing per Anna e When I’m Older per Olaf (potete ascoltare un’anteprima di entrambi i brani qui), oltre a un assolo per Kristoff e una canzone corale.

Trama e data d’uscita

In Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle Elsa partirà insieme ad Anna, Kristoff, Olaf e Sven per un viaggio pericoloso ma straordinario verso l’ignoto oltre Arendelle per scoprire una verità nascosta sul suo passato. Le risposte che cerca, però, metteranno in pericolo il suo regno e, se in passato Elsa temeva che i suoi poteri fossero troppo grandi per essere accettati dal mondo, ora dovrà sperare che siano abbastanza forti per salvarlo.

Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle, il secondo capitolo dell’amatissima saga Disney campione d’incassi, sarà nelle sale italiane a partire dal 27 novembre 2019. Al doppiaggio torneranno tutte le voci del primo film: Serena Rossi (Anna), Serena Autieri (Elsa), Enrico Brignano (Olaf) e Paolo De Santis (Kristoff).