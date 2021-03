Brivido, amicizia e divertimento: approda in Prima TV assoluta su Boing (canale 40 del DTT) un’originalissima serie animata australiana intitolata Gli Acchiappamostri. Protagonisti tre scatenati ragazzini alle prese con il mondo soprannaturale, per uno show a cartoni animati ricco di divertimento ma anche di messaggi importanti per il pubblico dei più piccoli.

Scoprite la trama, i personaggi e segnatevi sul calendario la data d’inizio per non perdervi Gli Acchiappamostri!

Trama

Gli Acchiappamostri segue le avventure di due adolescenti aspiranti eroi, Charlie e Pierce, e di una vivace ragazza fantasma, Que. I giovani useranno tutta la loro furbizia e le loro particolari abilità per aiutare Helsing, l’anziano vicino di casa, cacciatore di mostri e fantasmi, a sbrigare le sue surreali missioni.

All’apparenza quella di Helsing potrebbe sembrare una casa come le altre, in realtà si tratta di un ingresso segreto ad un mondo soprannaturale! Quando Charlie e Pierce lo scoprono, pregano il bizzarro vicino di rivelargli tutto a proposito delle creature che ci vivono. Helsing deciderà quindi di “reclutarli” come assistenti. I due ragazzini saranno così coinvolti in avventure bizzarre e misteriose e faranno la conoscenza di Que, un’adolescente-fantasma.

Gli Acchiappamostri è una serie comedy moderna, piena di riferimenti ai social e ai nuovi modi di comunicare dei ragazzi di oggi. Lo show affronta, inoltre, temi quali la diversity, l’inclusione e l’importanza dell’amicizia.“Se qualcuno chiedesse com’è L’Acchiappamostri, potremmo forse rispondere che è un pò simile a Karate Kid, con un soprannaturale Mr. Miyagi!”, afferma Daley Pearson, autore dello show.

Chi sono gli Acchiappamostri

Pierce : un po’ eccentrico, è sempre pronto ad aiutare il prossimo e a trovare una soluzione per risolvere gli enigmi che dovranno affrontare anche grazie alla sua arma segreta: una conoscenza davvero enciclopedica!

: un po’ eccentrico, è sempre pronto ad aiutare il prossimo e a trovare una soluzione per risolvere gli enigmi che dovranno affrontare anche grazie alla sua arma segreta: una conoscenza davvero enciclopedica! Charlie : fratello di Pierce, è un adolescente intelligente, capace di fiutare l’avventura ovunque si trovi e di buttarcisi a capofitto con coraggio.

: fratello di Pierce, è un adolescente intelligente, capace di fiutare l’avventura ovunque si trovi e di buttarcisi a capofitto con coraggio. Que: da brava adolescente è complicata, si arrabbia facilmente ed è alla ricerca perenne di se stessa… Inoltre è un fantasma, cosa che rende tutto ancora più difficile per lei!

Quando e dove vederla

L’appuntamento con l’originale e divertente nuova serie in Prima Tv assoluta è su Boing (canale 40 del DTT), dal 12 novembre, dal martedì al venerdì, alle 20.00.