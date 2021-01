Holly e Benji stanno per tornare in Tv! No, non parliamo della serie degli anni ’80, più volte replicata nelle televisioni italiane, bensì del remake trasmesso in Giappone nel 2018, che sta per arrivare finalmente anche sulle nostre reti. A confermarlo è stato un poster al Milano Licensing Day, che annuncia l’arrivo della nuova serie di Holly e Benji in autunno in Prima Tv sul canale Mediaset Italia 1.

La nuova serie è un adattamento più fedele del manga di Yoichi Takahashi, dal quale è già stato tratto l’anime arrivato in Italia sul finire degli anni ’80. La storia racconta le avventure nel mondo del calcio di Oliver Hutton (soprannominato Holly), un attaccante che da sempre sogna di giocare nella nazionale giapponese e di vincere il mondiale, e di Benji Price, un portiere che ha fama di essere imbattibile.

[s3mm type=”video” source=”non-s3″ files=”https://www.youtube.com/watch?v=yWbMYZSsaTQ” /]

Dotato di una grafica più moderna, l’anime remake ripercorrerà la storia di Holly e Benji dall’inizio, mostrando l’ascesa al successo dei due protagonisti e i loro incontri e scontri con tutti gli altri comprimari come Mark Landers, Bruce Harper, Phillip Callaghan, Julian Ross e i gemelli Derrick. La serie arriva dopo 15 anni dall’ultima edizione ed è stata realizzata in omaggio alla Coppa del Mondo che è stata giocata in Russia.

Da specificare inoltre che secondo AnimeClick, che cita fonti vicine a Mediaset, il nuovo anime verrà trasmesso con un doppiaggio più fedele alla versione originale. Sembra infatti che, su volere del creatore del manga e dei committenti giapponesi, l’Italia utilizzerà per la prima volta il titolo originale (Captain Tsubasa) e i nomi giapponesi dei personaggi e delle squadre. La voce di Holly, che dunque in questa versione dovrebbe essere chiamato Tsubasa, sarà quella di Renato Novara.

Ovviamente il tutto è ancora da confermarsi, ma se fosse così cosa ne pensate: siete d’accordo con la scelta di mantenere il tutto più fedele alla versione originale o siete affezionati ai “vecchi” Holly e Benji?