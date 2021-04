Era il 2013 quando al cinema facemmo la conoscenza dei Croods, la più simpatica famiglia di cavernicoli mai apparsa sul grande schermo. Tutto merito di DreamWorks Animation, del colorato e fantasioso mondo preistorico portato in vita dal team di animatori, dalla storia avvincente e toccante e dei personaggi così ben caratterizzati da sembrare veri. A sette anni dal loro debutto, i Croods sono ora pronti a tornare con una nuova avventura in cui, dovranno affrontare la più grande minaccia da quando hanno lasciato la loro sicura grotta: un’altra famiglia. Conosciamola in I Croods 2 Trailer.

I Croods 2 Trailer

Qui sotto il primo teaser trailer de I Croods 2 – Una nuova era, dove facciamo la conoscenza per la prima volta della nuova famiglia preistorica.

Sinossi ufficiale

Qui sotto la trama ufficiale de I Croods 2:

I Croods sono sopravvissuti ad innumerevoli pericoli e disastri, dalle zanne di bestie preistoriche alla possibile fine del mondo, ma ora dovranno affrontare la loro sfida più grande: un’altra famiglia.

I Croods devono trovare un nuovo posto in cui vivere e perciò la nostra prima famiglia preistorica inizia a perlustrare il mondo alla ricerca di un luogo più sicuro da poter chiamare casa. Quando scoprono un paradiso idilliaco recintato da un muro che soddisfa tutti i loro bisogni, pensano che i loro problemi siano risolti… tranne uno. Un’altra famiglia già vive lì: i Superior.

I Superior, con la loro ingegnosa casa sull’albero, le invenzioni sorprendenti e gli acri irrigati di prodotti freschi, sono un paio di gradini sopra i Croods sulla scala evolutiva. Dopo aver accolto i Croods come i primi ospiti del mondo, non passa molto tempo prima che le tensioni aumentino tra la famiglia delle caverne e la famiglia moderna.

Proprio quando tutto sembra perduto, una nuova minaccia porterà entrambe le famiglie in un’avventura epica fuori dalla sicurezza del muro, che le costringerà ad abbracciare le loro diversità, a darsi forza l’un l’altra e a forgiare un futuro insieme.

I Croods – Una nuova era, parla il regista

Per l’occasione abbiamo parlato del film con il regista Joel Crawford: «I Croods 2 – Una nuova era porterà a un livello successivo le emozioni del film precedente: ancora più ritmo e divertimento, e nuovi sentimenti da esplorare. Grug, Hip e il resto della famiglia impareranno ad amarsi apprezzando le relative differenze e realizzando che il futuro è più bello quando si possono condividere esperienze anche con altre persone, aprendosi al mondo».

Sui personaggi invece ha rivelato: «Tutti i Croods hanno un carattere aspro e duro, appaiono forti, ma il loro segreto è la capacità di comportarsi come una famiglia unita e compatta in grado di affrontare qualsiasi situazione e avversità. Comico e profondo, I Croods 2 – Una nuova era sarà per tutti gli spettatori un’esperienza piena di sorprese».

I Croods 2 – Una nuova era, teaser poster

Ecco anche il primo poster del film in arrivo in tempo per festeggiare Natale al cinema, che mostra per la prima volta i componenti della nuova famiglia preistorica.