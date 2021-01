Nelle serie tv per bambini e ragazzi si parla di primi amori, di amicizia, di incomprensioni con i genitori e delle piccole difficoltà che i ragazzi affrontano nel passaggio dell’adolescenza durante la loro vita quotidiana. I problemi, quelli grandi con la P maiuscola, rimangono di solito all’interno delle quattro mura di casa e, nei casi più gravi, finiscono nelle aule dei tribunali. Ora però arriva JAMS serie tv, la prima fiction italiana che affronta uno degli argomenti più spinosi della cronaca moderna: le molestie sui minori.

La trama

Joy, Alice e Max sono amici fin dalla prima elementare: vivono nello stesso quartiere, frequentano la stessa scuola e passano i pomeriggi insieme nel parco vicino casa. Hanno 11 anni e i loro problemi e i loro sogni sono quelli di tutti i loro coetanei: i ragazzi, le ragazze, la scuola, la popolarità. Joy in più ha una grande passione per la cucina, che le è stata trasmessa da sua nonna e, oltre a preparare degli ottimi manicaretti per genitori e amici, gestisce una pagina social dove posta delle video ricette che l’hanno resa piuttosto famosa tra chi, come lei, ama cucinare. Per questo resta piacevolmente colpita quando scopre che nella sua nuova scuola è stato organizzato un corso di cucina con un contest a squadre: non può lasciarsi scappare l’occasione e convince Alice e Max a partecipare, anche perché i primi due classificati del concorso cucineranno e saranno premiati da uno chef famoso, che si scoprirà essere Alessandro Borghese.

Le sorprese però non sono finite: in classe c’è un nuovo arrivato, un ragazzo che si è appena trasferito nel quartiere dopo aver girato mezzo mondo a seguito del lavoro di suo padre. Il suo nome è Stefano e Joy si invaghisce subito di lui… Come si può non rimanere affascinati da chi a 11 anni ha preso l’aereo più spesso del bus?… Anche Stefano sembra interessarsi subito a Joy e tutti sono convinti che i due si metteranno presto insieme.

Nel gruppo c’è anche un’altra storia d’amore: ad Alice piace Max, l’amico di sempre, il bambino imbranato che tanto la faceva ridere da piccola è diventato un ragazzo simpatico, intelligente, leale… E lei si è presa una bella cotta! Joy fa di tutto per spingere i suoi migliori amici l’uno tra le braccia dell’altra, ma non è facile vincere la timidezza di Max: solamente durante una festa in maschera organizzata per Halloween i due si fanno coraggio e si danno un primo bacio.

Sono i primi amori e per nessuno è facile farsi avanti, ma su una cosa sono tutti d’accordo: nulla potrà mai rovinare la loro preziosa amicizia! L’arrivo di Stefano e il suo ingresso nella brigata di cucina hanno sancito infatti la nascita dei JAMS, il nome della squadra composto proprio dalle iniziali dei quattro ragazzi: Joy, Alice, Max e Stefano. Quattro amici per la pelle che sono anche due coppie di piccoli innamorati.

Una nube nera aleggia però sui nostri protagonisti: Joy – all’insaputa dei suoi amici – è vittima di molestie da parte di un adulto, un vicino di casa amico di famiglia; un incubo che sembra mandare in frantumi tutti i suoi sogni e le sue speranze, impedendole anche di lasciarsi andare con Stefano. Alice, Max e Stefano si rendono conto che qualcosa non va, ma Joy è diventata sfuggente ed evita di confidarsi anche con i suoi migliori amici. Alice però non molla e decide di mettere sua madre al corrente delle stranezze di Joy, permettendo agli adulti di rendersi conto di quanto sta accadendo e di intervenire. Il molestatore viene denunciato e consegnato alla giustizia. La forza dell’amicizia ha permesso a Joy di superare un momento tanto drammatico, di portare i JAMS alla tanto ambita vittoria del contest di cucina, e di riuscire finalmente a prendere per mano Stefano senza paura.

Il trailer

Guardate qui sotto il promo di JAMS serie tv:

Il progetto

Prodotta da Rai Ragazzi e Stand By Me, il progetto di JAMS serie tv è nato con uno scopo ben determinato: insegnare ai ragazzi a decifrare i comportamenti ambigui degli adulti, a non farsi manipolare, a riconoscere i rischi e soprattutto a parlare superando la paura e la vergogna. L’approccio utilizzato è educativo, senza però essere didattico: i ragazzi potendosi riconoscere nel linguaggio utilizzato, saranno in grado di apprendere più velocemente il messaggio veicolato. Per la delicatezza del tema trattato, il team creativo è stato affiancato fin dalla fase di sviluppo dalla consulenza scientifica dell’equipe di neuropsichiatria infantile dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che ha seguito il lavoro in fase di scrittura e di ripresa.

La realtà della fiction

Come già per Sara e Marti, la serie è stata girata con la tecnica del constructed reality, in cui la recitazione è per lo più legata all’improvvisazione spontanea, pur seguendo uno script. Molti dialoghi sono conversazioni autentiche tra gli attori, riprese e mantenute tali così da non perdere la loro efficacia e vicinanza con il linguaggio del pubblico. La storia è narrata da Alice, la migliore amica di Joy, che racconta la storia a posteriori direttamente al pubblico.

Sarà proprio la forte amicizia che lega i protagonisti a far scattare l’allarme di fronte agli strani comportamenti di Joy e a spingere Alice a chiedere aiuto alla sua mamma. Lo scopo della serie è appunto quello di spingere i ragazzi a parlare con i genitori o con un adulto di fiducia, in caso di comportamenti non corretti di altri adulti.

A supportare il lancio della serie è previsto un road tour nelle le scuole in collaborazione con il MIUR. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

Cast e Guest Star

Protagonisti della serie tv sono Joy, interpretata da Sonia Battisti, Alice, nei cui panni si è calata Giulia Cragnotti, Max, volto di Andrea Dolcini, e Stefano, ruolo affidato a Luca Edoardo Varone. Il resto del cast è composto da Sara Casanica (Melissa), Flavio Civitani (Gianmaria), Emanuele Pio Fiorenza (Michelino), Giorgia Liliana Iannis (Chiara) Massimo Valentini (Oscar).

A partecipare alla serie tv è anche lo chef Alessandro Borghese nel ruolo di se stesso. Mentre Ruggero Pasquarelli, idolo dei tween e dei teen grazie alle serie tv Violetta e Soy Luna interpreta la sigla della serie tv intitolata Un istante di te.

Data di uscita

JAMS serie tv, composta da 10 episodi da 25 minuti ciascuno, arriva su Rai Gulp a partire da questa sera, lunedì 11 marzo alle ore 21.00. Un programma per tutta la famiglia per guardare insieme una storia di amicizia e coraggio.

Sui social potete seguire la serie con gli hashtag: #JAMSLaSerie, #MeglioParlarne, #movieforkids

