Baby Boss è tornato! L’irresistibile neonato in giacca e cravatta, che abbiamo imparato ad amare sul grande schermo con il film DreamWorks del 2017, è ora protagonista di cartone animato che sta per arrivare finalmente in chiaro dopo il debutto su Netflix. La serie animata di Baby Boss è un piccolo antipasto in attesa del sequel che riporterà sul grande schermo l’esilarante personaggio, con il ritorno del regista del primo capitolo.

Nell’attesa dell’episodio due, dunque, ritroveremo il mitico Baby Boss in Baby Boss – Di nuovo in affari. Nel corso degli episodi il neonato protagonista tornerà ad affrontare le insidie della spietata giungla aziendale della Baby Corp affiancato da Tim, fratello maggiore e ora aiutante fidato, alla continua ricerca dell’equilibrio tra la vita familiare e gli impegni lavorativi di un moderno bambino in carriera.

Trama

Baby Boss ha come obiettivo difendere e incrementare le quotazioni della sua categoria, messe a rischio dalla propensione degli adulti a investire energie e denaro su cuccioli di ogni specie piuttosto che su prole umana. La nuova sfida arriva dal mondo felino, perché il trend positivo dei neonati è minacciato dalla concorrenza spietata di gattini dagli occhi dolci che fanno le fusa, mentre all’interno dell’azienda neonati piagnucolosi minano la solidità delle azioni della Baby Corp. La dura legge del business e del marketing che impone i suoi ritmi e i toni irriverenti del “piccolo” della famiglia Templeton creano situazioni esilaranti, mentre sullo sfondo si riconoscono aspettative, timori, conflitti e scoperte di nuovi legami all’arrivo di ogni nuovo piccoletto in famiglia.

Quando va in onda la serie animata di Baby Boss

La serie animata di Baby Boss, Baby Boss – Di nuovo in affari, arriverà in prima visione televisiva su Rai Gulp. L’appuntamento con questa serie irriverente e ricca di comicità è per giovedì 7 novembre, alle ore 7.45, e in replica alle 18.55 e alle 22.20, sul canale 42 del digitale.