Dopo il grande successo riscosso durante la scorsa edizione di Giffoni Film Festival (dove sono stati presentati alcuni episodi in anteprima) e al Fest Il Festival delle serie Tv, arriva finalmente su DeAKids New School terza stagione, con gli attesissimi nuovi episodi della sitcom per ragazzi tutta italiana. 26 nuove puntate attenderanno gli appassionati delle avventure di questi studenti di scuola media che hanno conquistato tutto il pubblico dei giovanissimi italiani.

E non solo, perché la serie originale di DeAKids (diretta da Edoardo Palma e scritta da Frank Van Keeken, sceneggiatore, showrunner produttore e regista vincitore di tantissimi premi internazionali tra cui un BAFTA Kid’s vote Award), è stata di recente acquisita da BBC Studios. L’azienda inglese distribuirà in tutto il mondo le tre stagioni della live action per ragazzi (ad eccezione dei paesi di lingua Italiana) e un’opzione per eventuali spin off del format.

Trama

“New School” racconta le vicende di un gruppo di “primini” della New School, la scuola media McGuffin internazionale nella quale esiste un fantomatico WC. Si tratta di un gabinetto rotto nel quale è custodito il Wall of Celebrities, un muro piastrellato sopra il water rotto sul quale sono appesi tutti i nomi e le foto delle leggende della scuola: gli studenti più popolari di sempre che hanno compiuto negli anni delle imprese tanto memorabili da entrare nel mito!

Solo pochissimi, nei decenni, sono riusciti a diventare tanto popolari da entrare in questo gruppo di eletti. Per entrare nel WC, infatti, bisogna portare a termine delle imprese leggendarie ed essere votati sulla app della scuola dagli altri studenti: solo chi raggiungerà un milione di punti potrà avere il proprio nome scritto su muro.

New School terza stagione

Tantissime novità attendono i ragazzi in New School terza stagione. Nei nuovi episodi in onda da lunedì, dopo essere salito sul Wall Of Celebrities, Nick scopre di dover affrontare una sfida ancora più grande: guadagnare 10 milioni di punti e diventare la Leggenda delle Leggende. Ripartono da qui le vicende. Nuovi potenti alleati aiuteranno Nick in questa nuova avventura, ma non mancheranno gli ostacoli e una decisione importante da prendere.

Cast

Tornano nel cast i giovanissimi attori ormai amatissimi dal pubblico italiano: Cloe Romagnoli (Anna), Matteo Valentini (Nick) e Edoardo Tarantini (Rudy).

Completano il cast artistico Noemi Brazzoli nella parte di Vivian, Diego Delpiano in quelli di Justin, Alice Papes in quello di Alice e Paolo e Andrea Castronovo nella parte dei gemelli Tim e Tom. Nicole Diulio interpreta invece Charlotte. Gli adulti Alberto Torquati e Federica Fabiani interpretano rispettivamente il preside Mister Spencer e Miss Mastermind, l’allegra cuoca della scuola. Nei panni del sovrintendente c’è invece l’attore Riccardo Diana.

Dove seguire New School

Pronti? New School terza stagione sarà in onda dall’11 novembre dal lunedì al venerdì su DeAKids (Sky 601) alle ore 20.00.

Ma le sorprese non finiscono qua, perché in concomitanza della partenza della terza stagione della serie è online anche il nuovo sito ufficiale della serie www.newschool.fun, un sito dove trovare video esclusivi sulla live action, giochi tematizzati e news sui personaggi della McGaffin e gli attori che li interpretano. Il profilo Instagram ufficiale di New School è @newschoolofficial.

Foto: © DeAKids