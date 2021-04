Tre sono le novità assolute che proporranno i canali Turner in questo dicembre di festa. Di due di esse ve ne abbiamo già parlato: sono Il diario di Darwin, l’atteso spin-off della serie cult Lo straordinario mondo di Gumball, e Whiskey e i suoi amici, lo show dedicato al pubblico prescolare con protagonista un simpatico ragnetto. Anche il terzo titolo è dedicato ai più piccoli, ed è un personaggio già conosciuto e amatissimo: parliamo di Pingu!

Il simpaticissimo pinguino tornerà infatti su Cartoonito con una serie tutta nuova, in onda dal 31 dicembre.

Pingu

Conosciuto in tutto il mondo e adorato da grandi e piccini, Pingu è nato nel 1990 in Svizzera. La serie, animata con la tecnica della claymation (plastilina in stop-motion), raccontava la storia di un piccolo pinguino e della sua famiglia, composta dai genitori e dalla sorellina minore Pinga. Curioso e spensierato, Pingu ama esplorare e fare nuove amicizie, ma essendo un bambino sa essere anche capriccioso e dispettoso nei confronti della sorellina. Insomma, un personaggio in cui i più piccoli si rivedono immediatamente, anche grazie alla buffa parlata.

La nuova serie che andrà in onda su Cartoonito presenta un’importante novità: è la prima della saga ad essere realizzata in una nuovissima grafica 3D che replica alla perfezione la tecnica originale della claymation.

Trama

Dal piccolo villaggio in cui viveva, Pingu si è trasferito con tutta la famiglia in una grande città dove avrà l’opportunità di conoscere tanti nuovi amici pinguini. Con la sua energia e voglia di fare, Pingu in ogni episodio cercherà di aiutarli nel loro lavoro quotidiano, finendo però per combinare una marea di pasticci! Fortunatamente, alla fine riuscirà a sistemare le cose e far si che la giornata si concluda nel modo giusto… Famoso e amato in tutto il mondo, la parlata del celebre pinguino è, da sempre, uno degli elementi più riconoscibili dello show.

Quando andrà in onda

La nuova serie con protagonista il simpatico pinguino andrà in onda su Cartoonito (canale 46 del DTT) dal 31 dicembre, tutti i giorni, alle 18.00.