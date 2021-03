Pronti per nuove avventure con i vostri eroi preferiti? Prosegue anche ad agosto l’appuntamento con il contenitore di Boing “L’ora dell’eroe”, che a partire da lunedì 26 avrà due grandissime novità: i nuovi episodi in Prima Tv free del mitico Ben 10 e i primi cinque episodi in anteprima di Power Rangers Beast Morphers, la serie numero 26 del famoso franchise amatissimo dai bambini.

Ecco cosa ci attende nella nuova serie…

La trama di Power Rangers Beast Morphers

Prodotto dagli Hasbro Studios, lo show è ambientato nel futuro e segue le avventure di una nuova squadra di Ranger che è stata creata combinando il DNA animale con una sostanza chiamata Morph-X. Ma Evox, un virus informatico che comunica per mezzo di un ologramma, vuole impossessarsi della fonte dei poteri dei Power Rangers e conquistare così il mondo intero.

Nei panni dei protagonisti troveremo:

Rorrie D. Travis : Devon Daniels/Red Ranger

: Devon Daniels/Red Ranger Jazz Baduwalia : Ravi Shaw/Blue Ranger

: Ravi Shaw/Blue Ranger Jacqueline Scislowski : Zoey Reeves/Yellow Ranger

: Zoey Reeves/Yellow Ranger Abraham Rodriguez : Nate Silva/Gold Ranger

: Nate Silva/Gold Ranger Jamie Linehan: Steel/Silver Ranger

Una serie appassionante e coinvolgente che avrà al suo interno tante grintose protagoniste femminili.

Nel frattempo, come sappiamo, i Power Rangers sono attesi per un ritorno anche al cinema. Nonostante i risultati non soddisfacenti dell’ultimo film, infatti, è stato già annunciato che la saga continuerà, probabilmente con un reboot che farà ripartire da capo la storia dei Ranger.

I nuovi episodi di Ben 10

Ad arricchire la programmazione del blocco, approderanno inoltre i nuovi episodi in Prima TV free della terza stagione di Ben 10.

Al centro di queste inedite puntate ci sarà la figura del celebre antagonista di Ben, Kevin 11 che conquisterà nuovi poteri e sarà in grado di trasformarsi in 11 alieni! I combattimenti tra i due saranno sempre più coinvolgenti e la storia, ricca di azione, continuerà a stupire i piccoli grandi fan del ragazzo- eroe. Faranno inoltre la loro comparsa tre nuovi alieni che renderanno le avventure di Ben ancora più appassionanti: Tigre, Sdoppione e Omosauro. Sarà proprio grazie a loro che Ben riuscirà a sfruttare al meglio i suoi superpoteri dimostrando a tutti le sue grandi qualità.

Quando vederli in Tv

Per seguire le incredibili avventure di queste nuove serie sintonizzatevi su Boing (canale 40 del DTT) a partire dal 26 agosto. Le due imperdibili serie Tv andranno in onda durante il blocco “L’ora dell’eroe” dal lunedì al venerdì, alle 16.25. E ricordatevi che Power Rangers Beast Morphers è solo in anteprima: continuate a seguire Boing per scoprire quando andranno in onda i restanti episodi della serie!

Foto: Boing / Hasbro Studios