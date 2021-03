Dopo l’audio in cui Amber Heard ammetteva di aver picchiato Johnny Depp nel corso di un litigio, il Daily Mail ha pubblicato online un nuovo nastro shock che ci fa sentire una conversazione telefonica tra i due ex coniugi risalente al 2016. Al centro della loro discussione, tra le altre cose, è la celebre lite in Australia in cui Depp rimase gravemente ferito al dito.

Non è chiaro se la Heard sia consapevole di essere registrata o meno, ma nel corso della conversazione, la ragazza schernisce l’ex dicendogli che tanto nessun tribunale crederebbe mai che un uomo potrebbe essere vittima di violenza domestica: «Per favore, puoi dire alla gente che è stata una lotta alla pari, e vedere ciò che dice la giuria. Dì al mondo Johnny, digli io, Johnny Depp, un uomo, sono vittima di violenza domestica. E guarda quante persone ti crederanno o ti sosterranno. […] Perché tu sei grosso, sei molto più grosso e più forte. Quindi, quando dico che pensavo che potessi uccidermi, non importa se hai perso un dito. Non sto cercando di attaccarti, sto solo cercando di spiegarti perché volevo chiamare il 911. Avevi le mani su di me dopo che mi hai buttato il telefono in faccia, e ho pensato davvero che dovevo fermare questa follia prima di farmi male».

Nell’audio possiamo sentire anche tutta la frustrazione di Depp: «Ho perso un f****to dito. Mi è stata buttata una lattina sul naso. […] Mi stai uccidendo. La tua gente mi sta fo*****mente uccidendo. Mi hai trasformato in un… mio figlio va a scuola e gli altri ragazzi gli dicono, allora il tuo f*****o padre è uno che picchia la moglie?».

L’attore propone di risolvere la situazione privatamente senza l’intervento del tribunale, ma a non starci è proprio la Heard, che accusa fermamente l’ex marito di aver abusato di lei e -tramite i suoi avvocati – di aver dichiarato delle bugie, di aver diffuso dei rumor fasulli, e di aver leakato del materiale riservato a TMZ: «Perchè i tuoi uomini mentono? Perché se volevi fare le cose in privato, tutto viene leakato a TMZ? I miei vecchi arresti. Chi li ha diffusi ai media? E i rumor che sono una spogliarellista? […] Non si tratta di buttarti sotto un treno. Sai che cosa sarebbe? Presenterei una documentazione, sarebbe registrata e avrei la protezione per farlo, una protezione che adesso non ho. Ci sarebbero testimoni oculari, ci sarebbero prove. Tante prove. E ci vorranno anni»

Insomma, voi che ne pensate al riguardo? Potete ascoltare l’audio nella sua interezza QUI.

Foto: Getty Images