ATTENZIONE, SPOILER SU AVENGERS: ENDGAME

Iron Man è morto, Captain America è invecchiato, Thor è partito assieme ai Guardiani della Galassia, Vedova Nera si è sacrificata per la Gemma dell’Anima e Occhio di Falco è tornato dalla sua famiglia. Tutti i Vendicatori originali hanno affrontato il loro destino in Avengers: Endgame, ma a sorgere è automaticamente una domanda: e Hulk? O meglio, il Professor Hulk, la combinazione tra il mostro verde e Bruce Banner, il cui futuro appare sempre più incerto?

Ebbene, sappiate che difficilmente il personaggio tornerà a fare l’eroe in futuro, non solo perché non ha più una squadra, ma perché adesso è molto meno forte dato che ha usato il Guanto dell’Infinito. Ha anticipato in proposito il co-regista Joe Russo: «Lui ha perso il braccio… quello non tornerà. Lui è danneggiato in maniera permanente, nella stessa maniera in cui Thanos è stato permanentemente danneggiato [dopo lo schiocco]. È una cosa irreversibile. Come potete notare, il suo braccio è più magro, è annerito. Quindi lui ha perso un sacco di forze».

Insomma, da queste parole, è altamente probabile che Banner vada in pensione anticipata come combattente, dedicando piuttosto il suo futuro alla scienza e alla ricerca. Come sempre, però, tutto può succedere all’interno dell’UCM; ha proseguito il cineasta suggerendo delle possibilità alternative: «Chi lo sa? C’è un sacco di gente intelligente rimasta. Magari qualcuno riesce a ripararglielo. O magari qualcuno gli dà un nuovo braccio. Non ho idea di dove andrà il personaggio da qui in poi».

Voi che ne pensate in proposito? Non è che Hulk sia uno dei personaggi meglio valorizzati dai Marvel Studios (complice anche il suo primo problematico standalone e la sostituzione di Edward Norton), anche se una cosa molto intelligente l’hanno fatta col Professor Hulk: il personaggio, infatti, è totalmente realizzabile in CGI, e questo significa che potrebbero usarlo tutte le volte che vogliono anche senza Mark Ruffalo, dovesse anche solo essere per dei brevi camei. La nostra idea, insomma, è che il Professore tornerà a fare qualche comparsata in futuro, bisognerà solo vedere dove e quando!

Fonte: CB