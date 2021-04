Dopo la decisione del governo di chiudere i confini della Lombardia e di altre 14 provincie, oltre alla chiusura fino al 3 aprile di tutti i cinema, è partita una campagna social promossa da tanti artisti del cinema, della televisione e della musica per invitare le persone a non uscire di casa per evitare di allargare ulteriormente il contagio #iorestoacasa.

Da Fiorello (sia Rosario che Beppe) a Giuliano Sangiorgi, passando per Ligabue, Jovanotti, Fabio De Luigi, Maria Grazia Cucinotta e tanti altri sono tanti gli artisti che stanno facendo sentire la loro voce per convincere le persone a non mettere a rischio la propria salute e quella degli altri. Chi con un post scherzoso, chi con una canzone inedita, come ha fatto il cantante dei Negramaro, chi con un accorato appello…

#Iorestoacasa – I post sui social dei vip

Cliccate sui link per andare sui post originali dei vari artisti dedicati a #iorestoacasa: