La decisione di spostare il film, coi cinema ancora chiusi per l’emergenza Coronavirus, era ovviamente inevitabile e facilmente intuibile, dato il protrarsi della situazione sanitaria in corso. Il tweet di 01 Distribution, in compenso, riporta “Appuntamento al cinema nel 2021”, scongiurando qualsiasi scenario alternativo rispetto all’uscita nei cinema.

E voi, quant’attesa nutrite per il film con Luca Marinelli e quanto vi dispiate non poterlo vedere al cinema dal 31 dicembre 2020, come inizialmente previsto? Fatecelo sapere, come sempre, nei commenti e godetevi anche il nuovo poster per l’uscita del film nel 2021, appena diffuso e disponibile di seguito.

Leggi anche: Freaks Out, Diabolik e gli altri: con Best Movie di dicembre lo speciale allegato EXTRA dedicato al cinema italiano che verrà