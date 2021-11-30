Disney Italia, dai film Marvel a Lightyear: tutte le novità dei prossimi mesi annunciate alle Giornate di Sorrento

Le Giornate Professionali di Cinema di Sorrento stanno svelando i programmi di numerose grandi case di produzione e distribuzione, inclusa Disney Italia. Per la 44° edizione, sono stati annunciati molti grandi titoli in arrivo nelle sale nei prossimi mesi.

A partire da uno dei più attesi dell’anno: West Side Story di Stephen Spielberg. Il maestro del cinema rivista l’amatissimo musical e lo fa con un cast composto da Ansel Elgort (Tony), Rachel Zegler (María), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Mike Faist (Riff), Josh Andrés Rivera (Chino), Ana Isabelle (Rosalía), Corey Stoll (Tenente Schrank), Brian d’Arcy James (Agente Krupke) e Rita Moreno (nel ruolo di Valentina, proprietaria del negozio in cui lavora Tony). Sarà nelle sale italiane il 23 dicembre e sembra proprio che Spielberg sia riuscito a ad assemblare il meglio di Hollywood e Broadway.

Il 2022 nelle sale della Disney inizierà invece con l’atteso The King’s Man – Le Origini, terzo capitolo del franchise in arrivo il 5 gennaio. Diretto da Matthew Vaughn, conta un cast di assoluto spessore grazie a Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, con Djimon Hounsou e Charles Dance.

Non è da meno neppure La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley, il nuovo film di Guillermo del Toro per Searchlight Pictures in uscita il 27 gennaio. Un giovane e ambizioso giostraio, con un talento nel manipolare le persone con poche parole ben scelte, frequenta una psichiatra che è ancora più pericolosa di lui: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe sono solo alcuni dei nomi riuniti dal Maestro del cinema di creature.

Febbraio (il 3) inizierà invece con il film che ha aperto la Festa del Cinema di Roma poche settimane fa: ne Gli Occhi di Tammy Faye (QUI la recensione), viene raccontata la storia della telepredicatrice interpretata da Jessica Chastain e di suo marito (Andrew Garfield) travolti dagli scandali negli anni Settanta e Ottanta.

Ben presto sarà anche tempo di imbarcarsi per una crociera dall’alto tasso thriller: Assassinio sul Nilo, basato sul romanzo di Agatha Christie, arriverà il 10 febbraio nelle sale italiane. Sarà diretto e interpretato ancora una volta da Kenneth Branagh e nel cast si annoverano anche Tom Bateman. Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey e Sophie Okonedo.

Cambiando completamente genere, il 2022 prosegue poi con il film Disney Pixar Red: la protagonista è Mei Lee, una tredicenne maldestra che quando si emoziona troppo (che significa praticamente SEMPRE), si trasforma in un gigantesco panda rosso. Sarà nelle sale il 10 marzo e QUI potete vedere il trailer.

Restando in tema film d’animazione, sono stati presentati altri due titoli: uno è Bob’s Burger, l’adattamento cinematografico dell’omonima e longeva sitcom animata statunitense creata da Loren Bouchard (al cinema dal 25 maggio). L’altro è l’attesissimo Lightyear – La vera storia di Buzz: nelle sale la prossima estate, riporta in auge il mondo di Toy Story il presentando il leggendario Space Ranger che avrebbe conquistato generazioni di fan.

I FILM MARVEL PRESENTATI DA DISNEY ALLE GIORNATE DI SORRENTO

Chiudiamo con la rassegna dei film dell’universo Marvel presentati da Disney Italia. Non sono novità, ma sono titoli che i fan dell’MCU attendono con ansia: si parte il 4 maggio con Doctor Strange nel Multiverso della Follia, secondo film dedicato allo Stregone Supremo interpretato da Benedict Cumberbatch, ma ci sarà spazio anche per Scarlet Witch (Elizabeth Olsen).

Appuntamento poi al 6 luglio con Thor: Love and Thunder, addirittura quarto stand-alone con protagonista Chris Hemsworth e secondo film diretto da Taika Waititi. Nel cast anche Natalie Portman, Tessa Thompson e Christian Bale, all’esordio nell’MCU. Infine, c’è stato spazio per alcune anticipazioni su Black Panther: Wakanda Forever, in arrivo nella seconda metà del 2022 e di The Marvels e Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023).

