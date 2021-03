Nonostante la felicità, Elliot Page non nasconde le sue preoccupazioni, e soprattutto lancia un chiaro atto d’accusa contro la politica che osteggia la comunità trans, incitando implicitamente all’odio: «La mia gioia è reale, ma anche fragile. La verità è che, seppur mi senta molto fortunato, sono anche spaventata dall’invasività, dall’odio, le prese in giro e la violenza. Per essere chiaro, non sto sminuendo un momento di festa e felicità, ma voglio farvi avere il quadro completo. La discriminazione contro le persone trans è crudele e insidiosa, spesso ha terribili conseguenze. Nel solo 2020 sono state uccise 40 persone transgender, per la maggior parte donne afroamericane e latine. Per tutti i politici che continuano a criminalizzare le politiche sanitarie per le persone trans e a negare il nostro diritto di esistere, voglio dire: avete del sangue sulle vostre mani».

Per Elliot Page, comunque, resta l’aspetto più importante: il riconoscimento, finalmente, della propria vera identità. «Adoro il fatto di essere trans. E adoro il fatto di essere queer. E più abbraccio pienamente chi sono, più sogno, più il mio cuore cresce e più prospero. A tutte le persone trans che ogni giorno si occupano di molestie, disgusto di sé, abusi e minacce di violenza: vi vedo, vi amo e farò tutto il possibile per cambiare questo mondo in meglio».

Foto: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic