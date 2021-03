Svelato il programma completo dell’Area Movie del Lucca Comics & Games 2018 (31 ottobre/4 novembre). Oltre a tutti i cinecomic per festeggiare il decennale dell’Universo Cinematografico Marvel, tante sono anche le anteprime previste, su cui spiccano Il ragazzo più felice del mondo di Gipi e Overlord, action horror prodotto J.J. Abrams.

Tra gli ospiti più attesi, invece, occhi puntati sulla coppia Michael Peña / Diego Luna (Narcos: Messico) e Sibel Kekilli (Il trono di spade), ma anche Marco d’Amore e Paolo Virzì.

Best Movie, nuovamente media partner di Lucca Comics & Games, sarà presente con i consueti speciali cartacei, che verranno distribuiti presso lo stand n°1303 (situato nel padiglione compreso tra Via Veneto e Via San Girolamo, di fianco allo stand Supergulp), e una sorpresa che sveleremo nei prossimi giorni.

Qui tutti gli appuntamenti:

MERCOLEDI 31 OTTOBRE

10.00 – Cinema Moderno

Iron Man (2008) – Film in lingua originale (The Walt Disney Italia, USA, 126’)

15.30 – Cinema Moderno

Iron Man 2 – Film in lingua originale (The Walt Disney Italia, USA, 124’)

18.30 – Cinema Moderno

Thor – Film in lingua originale (The Walt Disney Italia, USA, 115’)

18.00 – Cinema Astra

Social Dream – Anteprima nazionale

(Sky, WebStarsChannel, Indiana Production, ITA, 60’).

A seguire una sorpresa per tutti i presenti.

21.00 – Cinema Astra

Infinity – Serate Cinema Cult

Paolo Virzi presenta: Ovosodo (Medusa, Italia, 103’)

Modera Francesco Alò di BadTaste.it

GIOVEDI 1 NOVEMBRE

10.00 – Cinema Moderno

Capitan America (The First Avenger) – Film in lingua originale (The Walt Disney Italia, USA, 124’)

12.30 – Cinema Moderno

The Avengers (The Walt Disney Italia, USA, 143’)

15.00 – Cinema Astra

The Walt Disney Italia Showreel – Anticipazioni e anteprime 2018-2019

Da non perdere i materiali inediti di Ralph Spacca Internet

15.00 – Cinema Centrale

Iginio Straffi, fondatore di Rainbow, presenta:

44 Gatti – anteprima mondiale

Nuova serie internazionale, realizzata in collaborazione con il coro dell’Antoniano e Rai ragazzi.

(Rainbow, Italia, 90’)

15.30 – Cinema Moderno

Iron Man 3 (The Walt Disney Italia, USA, 131’)

16.00 – Auditorium San Francesco

Sky presenta:

Game of Thrones – Masterclass. Sibel Kekilli incontra il pubblico.

Modera Federico Chiarini.

Ingresso con biglietto gratuito speciale ritirabile dalla mattina dell’evento presso la biglietteria del teatro dei giglio e di biglietto/braccialetto della manifestazione valido quel giorno.

17.00 – Cinema Astra

01 Distribution presenta: Notti Magiche (proiezione del backstage)

Paolo Virzì racconta il suo ultimo film.

Modera Francesco Alò di BadTaste.it

18.30 – Cinema Moderno

Thor: The Dark World (The Walt Disney Italia, USA, 118’)

21.00 – Cinema Astra

Infinity Serate Cinema Cult

Lo chiamavano Trinità (Mediaset, Italia 113)

Introduce Francesco Alò di BadTaste.it

21.00 – Cinema Centrale

L’ultimo Sharkado (Minerva Pictures – Bizzarro Movies, USA, 90’)

Introduce Nanni Cobretti de i400calci.it

VENERDI 2 NOVEMBRE

10.00 – Cinema Moderno

Capitan America (The Winter Soldier) (The Walt Disney Italia, USA, 136’)

11.00 – Cinema Astra

Crunchyroll e Warner Bros. Japan presentano una speciale anteprima di:

Le bizzarre avventure di JOJO: Vento Aureo. (Giappone, 23’)

12.00- Cinema Astra

Sky presenta: I Delitti del BarLume

Incontro con le attrici Enrica Guidi, Lucia Mascino e l’autore dei romanzi Marco Malvaldi.

Modera Francesco Castelnuovo.

13.00 – Cinema Astra

I400calci.it presentano

Guida da combattimento a Sylvester Stallone (Magic Press Edizioni).

Partecipano: Quantum Tarantino, George Rohmer, Stanlio Kubrick, Toshiro Gifuni, Xena Rowlands, Cicciolina Wertmuller, Jackie Lang e Nanni Cobretti.

A seguire

Creed (Warner Bros, USA, 133’)

13.00- Cinema Moderno

Guardians of the Galaxy (The Walt Disney Italia, USA, 125’)

14.00 – Cinema Centrale

Zombie contro Zombie – One Cut of the Dead – Anteprima (Tucker Film, Giappone, 96’)

15.30 – Cinema Moderno

Avengers: Age of Ultron (The Walt Disney Italia, USA, 142’)

16.30 – Cinema Astra

Sky presenta: Masterclass con Marco D’Amore.

Modera Gianmaria Tammaro.

16.30 – Cinema Centrale

Tim Vision presenta:

Siren – Proiezione dei primi episodi in anteprima (USA, 90’)

Dalle 16.30 fino le 18.30 – Movie Ledwall – Baluardo San Paolino

Cartoon Network presenta gli show cult:

Adventure Time e Steven Universe – contenuti inediti.

Ben 10 Innervasion – lo speciale.

(Turner, USA, 120’)

Ore 18.00 – Cinema Astra

Il ragazzo più felice del mondo

Un film di Gipi – Anteprima (Fandango, Italia)

A seguire

Panel con Gipi e il cast del film, interviene il produttore Domenico Procacci.

Modera Roberto Recchioni.

18.30 – Cinema Centrale

Animali Fantastici e Dove Trovarli (Warner Bros, Usa, 134’)

Introduce Antonio Moro di Leganerd

18.30 – Cinema Moderno

Ant Man (The Walt Disney Italia, USA, 118’)

Dalle 18.30 fino le 19.30 – Movie Ledwall – Baluardo San Paolino

Adult Swim presenta:

Rick and Morty – la popolare serie premiata agli ultimi Emmy Awards.

Grandi sorprese per chi verrà vestito come i personaggi.

(Turner, USA, 60’)

21.00 – Cinema Astra

Overlord – Anteprima italiana (20th Century Fox, 120’)

Al cinema dall’8 novembre

Modera Andrea Bedeschi di BadTaste.it

21.00 – Cinema Centrale

Infinity – Serate cinema cult

Licia Troisi presenta: Wonder Woman (Warner Bros., USA, 141’)

Modera Francesco Alò di BadTaste.it

Wonder Woman ora disponibile su Infinity

SABATO 3 NOVEMBRE

10.00 – Cinema Moderno

Capitan America (Civil War) (The Walt Disney Italia, USA, 148’)

11.00 – Cinema Centrale

Penguin-Highway (Nexo Digital, Giappone, durata 118’)

Al cinema solo il 20-21 novembre

11.30 – Cinema Astra

20th Century Fox presenta:

10 minuti in anteprima di Bumblebee e le novità della nuova stagione.

Introduce Andrea Bedeschi di BadTaste.it

13.00 – Cinema Astra

Narcos: Messico – episodio 1 in anteprima (Netflix, 50’)

Ingresso preferenziale riservato ai possessori del biglietto gratuito per il panel delle ore 15.00 presso l’Auditorium San Francesco.

13.00 – Cinema Moderno

Doctor Strange (The Walt Disney Italia, USA, 115’)

14.30 – Cinema Astra

Sony Pictures Showreel – Anticipazioni e anteprime 2018-2019

Da non perdere i contenuti inediti di Spider-Man: Un nuovo universo

15.00 – Auditorium San Francesco

Netflix presenta:

Narcos: Messico Panel. Michael Peña e Diego Luna incontrano il pubblico.

Modera Gianmaria Tammaro.

Ingresso con biglietto gratuito speciale ritirabile dalla mattina dell’evento presso la biglietteria del teatro dei giglio e di biglietto/braccialetto della manifestazione valido quel giorno.

15.30 – Cinema Moderno

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (The Walt Disney Italia, USA, 138’)

Dalle 16.30 fino le 18.30 – Movie Ledwall – Baluardo San Paolino

Cartoon Network presenta gli show cult:

Adventure Time e Steven Universe – contenuti inediti.

Ben 10 Innervasion – lo speciale.

(Turner, USA, 120’)

17.00 – Auditorium San Girolamo

I400calci.it presentano:

Convegno Cinema di Menare IV

Partecipano: Quantum Tarantino, George Rohmer, Stanlio Kubrick, Toshiro Gifuni, Xena Rowlands, Cicciolina Wertmuller, Jackie Lang e Nanni Cobretti

17.00 – Cinema Astra

Universal Pictures presenta: i primi minuti in anteprima di Macchine Mortali

Introduce: Daniele Doesn’t Matter

17.00 – Cinema Centrale

Tim Vision presenta: Marvel’s Runaways – Proiezione dei primi episodi in anteprima

(USA, 90’)

18.00 – Cinema Astra

Doctor Who – S11 ep.1 La donna che cadde sulla Terra – Anteprima Italiana

(Rai4/BBC, UK, 60’)

Versione sottotitolata in italiano

18.30 – Cinema Moderno

Thor: Ragnarok (The Walt Disney Italia, USA, 130’)

Dalle 18.30 fino le 19.30- Movie Ledwall – Baluardo San Paolino

Adult Swim presenta:

Rick and Morty – la popolare serie premiata agli ultimi Emmy Awards.

Grandi sorprese per chi verrà vestito come i personaggi.

(Turner, USA, 60’)

19.00 – Cinema Centrale

Premium Action e Infinity presentano

Krypton – il primo episodio in anteprima. (Warner Bros., USA, 90’)

Krypton dal 16 Novembre su Premium Action e su Infinity dal giorno successivo.

21.00 – Cinema Centrale

Infinity – Serate cinema cult

Fabio Guaglione presenta: Mad Max: Fury Road (Warner Bros., USA, 120’)

Modera Francesco Alò di BadTaste.it

Mad Max: Fury Road ora disponibile su Infinity

DOMENICA 4 NOVEMBRE

10.00 – Cinema Moderno

Black Panther (The Walt Disney Italia, USA, 135’)

12.00 – Cinema Centrale

Nickelodeon presenta:

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles (Viacom, USA, 30’)

Sul canale 605 di Sky tutti i mercoledì alle 16.20

13.00 – Cinema Moderno

Avengers: Infinity War (The Walt Disney Italia, USA, 160’)

14.30 – Cinema Centrale

Lucky Red presenta:

La Befana Vien di Notte panel: Nicola Guaglianone racconterà come si scrive un film di successo.

Modera Giorgio Viaro, direttore di Best Movie

15.30 – Cinema Centrale

Fabio Guaglione presenta:

Ride (Lucky Red, 102’)

Modera Francesco Alò di BadTaste.it

16.30 – Cinema Moderno

Ant Man and The Wasp (The Walt Disney Italia, USA, 125’)

Tutti gli appuntamenti dell’Area Movie sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per alcuni appuntamenti, come da programma, sarà però necessario ritirare un apposito pass in biglietteria (anch’esso gratuito).