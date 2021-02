Aveva appena iniziato a placarsi la polemica nata dopo le dichiarazioni di Martin Scorsese, che proprio qualche giorno fa aveva fatto infuriare i fan dell’UCM affermando che i film dei Marvel Studios “non sono cinema, ma parchi a tema”; ma pare che dopotutto la diatriba sia destinata a proseguire, perché oggi – sulla scia delle parole del regista – anche l’attrice Jennifer Aniston ha deciso di scagliarsi contro il mondo dei cinecomic.

Intervistata da Variety, la star stava parlando del suo ritorno al piccolo schermo nella serie The Morning Show, quando è stata interrogata sui motivi che l’hanno spinta a preferire la TV al cinema. Ed è stato allora che ha tirato in ballo i cinecomic Marvel e il modo in cui stanno influenzando le produzioni cinematografiche:

«Negli ultimi due anni tutti questi servizi di streaming sono praticamente esplosi, raggiungendo un livello di qualità davvero notevole, così ho iniziato a pensare “Wow, questo è molto meglio di ciò a cui ho lavorato io”. E poi guardi quello che c’è al cinema, e vedi che l’offerta sta diminuendo sempre di più, ci sono solo i grossi film della Marvel. O cose che non mi è stato chiesto di fare o che non mi interessano, perché non mi piace l’idea di vivere in un green screen. […] Tutto è cambiato molto. Penso che sarebbe bello se tornasse l’era di Meg Ryan. Penso solo che sarebbe bello andare in un cinema, sedersi e rilassarsi. Credo che dovrebbe esserci una rinascita. Dovremmo tornare a film come Voglia di tenerezza, Il paradiso può attendere, Frankenstein Junior, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, Goodbye amore mio!»

Insomma, a quanto pare Scorsese non è l’unico a non gradire il modo in cui i cinecomic Marvel stanno monopolizzando l’industria cinematografica. E chissà che qualcun altro non decida di unirsi al coro. Voi cosa ne pensate delle sue parole?

Foto: Getty