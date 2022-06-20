Roberto Recchioni accende la serata horror del Best Movie Comics & Games: tutti i dettagli

Il Best Movie Comics & Games chiama a sé gli appassionati di cinema horror: nella prima serata dell’evento dedicato ai 20 anni della rivista, sono in programma due appuntamenti imperdibile per i fan del genere. Il primo è l’anteprima nazionale del film di Ti West, X – A Sexy Horror Story, l’altro un incontro con lo scrittore, fumettista, sceneggiatore e ora anche regista Roberto Recchioni.

Il curatore di Dylan Dog sarà presente al Superstudio Più di Via Tortona 27, a Milano, sabato 25 giugno 2022 per presentare proprio Carne Fredda, la sua opera horror antologica prodotta da Adler Entertainment e Red On Productions, realizzata con la collaborazione del Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e il contributo della Film Commission del Friuli Venezia Giulia.

Come ci ha raccontato il diretto interessato, è ancora presto per dire se si tratti di un film o una serie, ma Roberto Recchioni ha svelato che il progetto è fortemente ispirato dalla serie Alfred Hitchcock Presents degli anni ’50. Il tema di fondo è quello della ricchezza e del potere, che fanno da base alla storia di Sveva Montaldo (Orsetta De Rossi), una vecchia e grande scrittrice di grandissimo talento, e Anna Alfieri (Chiara Baschetti), anche lei una scrittrice ma giovane e di talento incerto. Per il pubblico del Best Movie Comics & Games, verrà mostrata una lunga clip in anteprima.

Oltre a Roberto Recchioni, che per Best Movie cura anche la rubrica Nessuno batte il classico, al Best Movie Comics & Games interverrà anche un altro volto amico della rivista: Zerocalcare sarà protagonista di uno scontro finale tra lui e il Marvel Cinematic Universe, un panel in cui darà i voti a tutti i film dell’MCU da Iron Man a Doctor Strange 2.

Inoltre, tra i grandi ospiti ci saranno anche l’attrice Matilde Gioli di Doc – Nelle tue mani e il collega Alberto Malanchino, volto noto della serialità televisiva e qui in veste di doppiatore di Buzz nella nuova avventura d’azione Lightyear – La vera storia di Buzz; dal mondo del web arriveranno invece lo streamer e gamer Moonryde e la cosplayer Himorta; infine, sarà della festa anche Emanuela Pacotto, voce di anime di culto come Dragon Ball, One Piece e Naruto.

Nella due giorni che celebra i 20 anni della rivista inoltre verranno mostrati in anteprima anche The Deer King – Il Re dei Cervi di Masashi Ando e Masayuki Miyaji (sabato 25), e anche il survival thriller con Zac Efron, Gold (domenica 26).

© Erica Fava