Grande sorpresa al Comic-Con di San Diego. Subito dopo la presentazione prevista di Terminator: Destino oscuro al panel della Paramount Pictures, infatti, a salire sul palco è stato Tom Cruise, che ha galvanizzato il pubblico parlando del sequel di Top Gun e introducendo anche il trailer (ve lo mostravamo qui).

Cruise mancava dal grande evento californiano dal 2013, quando presentò Edge of Tomorrow, diretto a suo tempo da Doug Liman.

«Trentaquattro anni fa, ho fatto un film a San Diego e ho girato dall’altra parte della strada in un ristorante – ha detto Cruise ad alta voce strappando l’applauso della Hall H – San Diego è un posto speciale per Top Gun e il sequel è stato girato qui la scorsa estate».

«Mi veniva sempre chiesto ‘Quando ne farai un altro?’ – continua l’attore – Viaggiando in giro per il mondo tantissima gente mi faceva questa domanda. Beh, siete stati molto pazienti con me in questi trentaquattro anni. Sentivo che era mia responsabilità consegnarvi questo film: una lettera d’amore all’aviazione, che io stesso amo. Tutto quello che vedete nel film è reale e volevo offrirvi la possibilità di sperimentare per davvero l’esperienza di stare dentro un aereo e ciò che significa. Top Gun parla di competizione, famiglia, sacrificio, eroismo».

L’annuncio del trailer da parte di Cruise, naturalmente, essendo tutt’altro che annunciato, ha generato un boato di giubilo tra la folla, i cui componenti, come sottolineato dal divo, hanno avuto modo di essere i primi al mondo ad assaporarlo.

