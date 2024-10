Weird Al: Daniel Radcliffe, Madonna, sesso e parodie nel primo folle trailer del film

Tre mesi dopo il teaser, ecco finalmente il primo trailer ufficiale di Weird – The Al Jankovic Story, il film parodia che racconterà la vita e le gesta di uno dei cantautori comici più famosi e vincenti al mondo.

A interpretare il leggendario musicista autore di Like a Surgeon, ci sarà niente meno che l’ex maghetto più famoso al mondo: Daniel Radcliffe, che ha già dato prova di un’ottima verve comica in film come Guns Akimbo e la serie Miracle Workers, si cimenta qui nei panni dell’uomo che ha costruito una carriera sul parodiare celebri brani di altri cantanti.

Oggi, nell’era dei meme e dei TikTok, sembra quasi roba da niente, ma grazie ai suoi oltre 150 brani Al Yankovic ha venduto più di 12 milioni di album e suonato più di 1.000 volte dal vivo. Un’autentica star, tanto da aver vinto anche 5 Grammy Awards ed ottenuto 11 nomination, oltre a 4 dischi d’oro, 6 di platino e tanto, tanto altro.

Come si intuisce già dal primo trailer del film su Weird Al, tutto è partito da un’infanzia da “diverso”: un talento creativo messo a punto nel corso degli anni e che lo ha portato a stretto (strettissimo, stando alle prime scene mostrate) contatto con Madonna Louise Veronica Ciccone.

A interpretare la cantante sarà Evan Rachel Wood, una delle protagoniste di Westworld, mentre nei panni di Barry Eugen Hansen aka Dr. Demento (il conduttore radiofonico che ha scoperto Yankovic) sarà l’unico e solo Rainn Wilson – Dwight Schrute di The Office. Quinta Burnson, invece, sarà niente meno che Oprah Winfrey.

Radcliffe ha dichiarato di essersi molto divertito sul set del film e il trailer promette risate e uno sguardo nel dietro le quinte di un fenomeno musicale con pochi altri paragoni nella storia. Un’operazione simile a quanto fatto per Pam & Tommy con Lily James e Sebastian Stan.

Weird: The Al Yankovic Story arriverà in streaming- The Roku Channel il 4 novembre 2022. Si attende di scoprire ancora dove e quando sarà disponibile in Italia.

