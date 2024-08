Lily James: età, vita privata e film dell’affascinante attrice britannica

Lily James è una delle attrici britanniche più amate degli ultimi tempi.

Nata a Esher (nella contea del Surrey) il 5 aprile del 1989, ha 33 anni ed un fascino fuori dal comune.

Il suo vero nome è Lily Chloe Ninette Thomson ed è nota per aver interpretato Ella nel film Cenerentola e per la serie tv Downton Abbey. Attualmente invece, l’abbiamo vista nel cast de La nave sepolta (in inglese “The Dig”), un film che sta riscuotendo moltissimo successo su Netflix.

Lily James vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Lily James, sappiamo che ha avuto una lunga relazione con l’attore Matthew Robert Smith.

I due però, si sono lasciati lo scorso anno e al momento l’attrice britannica sembrerebbe essere single. Sul suo profilo instagram (la trovate con il nickname @lilyjamesofficial) non parla molto della sua quotidianità, piuttosto condivide post legati al lavoro o a questioni sociali.

Lily James film

Nonostante sia abbastanza giovane, la James ha fatto molta strada nel mondo del cinema.

Ecco tutti i suoi film:

Fast Girls, con la regia di Regan Hall (nel 2012)

La furia dei titani, regia di Jonathan Liebesman (nel 2012)

Broken – Una vita spezzata, regia di Rufus Norris (nel 2012)

Cenerentola, con la regia di Kenneth Branagh (nel 2015)

Il sapore del successo, con la regia di John Wells (nel 2015)

PPZ – Pride + Prejudice + Zombies, regia di Burr Steers (nel 2016)

L’amore oltre la guerra, regia di David Leveaux (nel 2016)

Baby Driver – Il genio della fuga, regia di Edgar Wright (nel 2017)

Ma anche: