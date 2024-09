Batgirl: l’interprete di Barbara Gordon svela sui social il nuovo costume dell’eroina. E i fan impazziscono [FOTO]

Il design scelto per il film stand alone è davvero incredibile

Tra i tantissimi cinecomics attesi quest’anno c’è anche il nuovo progetto targato HBO Max su Batgirl, per l’occasione interpretata da Leslie Grace. Proprio la star in queste ore ha voluto concedere ai fan un piccolo sguardo sull’alter ego di Barbara Gordon, condividendo su Instagram uno scatto in cui indossa il costume dell’eroina.

Ad accompagnare la foto anche una didascalia davvero molto interessante che recita: «Uso le loro aspettative contro di loro. Quella sarà la loro debolezza. Non la mia. Che mi sottovalutino tutti… E quando la loro guardia è abbassata, e il loro orgoglio sta crescendo, lasciate che li prenda a calci».

Inutile dire che i fan sono impazziti e hanno commentato positivamente sotto in contenuto condiviso dall’attrice, ammettendo che la donna sembra nata per questo ruolo.

QUI TROVATE IL POST CONDIVISO DA LESLIE GRACE (Bisogna essere loggati ad Instagram per visualizzarlo)

L’attesa è dunque tantissima per il progetto, il primo a vedere come protagonista Batgirl; l’eroina è infatti apparsa sul grande schermo in Batman & Robin (interpretata da Alicia Silverstone), presentata tuttavia come spalla del Cavaliere Oscuro; per quanto riguarda il mondo delle serie tv dobbiamo andare ancora più indietro, al Batman del 1966 (in questo caso invece a prestarle il volto era l’attrice Yvonne Craig).

È importante tener presente infatti che Batgirl e Batwoman non sono la stessa persona e che la serie in onda su the CW con protagonista Ruby Rose si concentra sulle avventure di Kate Kane e non su quelle di Barbara Gordon. Per questo il lungometraggio prodotto da HBO Max sarà il primo a concentrarsi esclusivamente sul personaggio DC.

Vi ricordiamo inoltre che il film ancora non ha una data ufficiale di uscita, ma la piattaforma di streaming ha anticipato che arriverà entro il 2022. Al momento non è stato confermato dove sarà disponibile per il pubblico italiano, ma si può supporre che sarà Sky a distribuirlo nel nostro paese – come accade sempre per i prodotti targati HBO.

A firmare l’avventura con protagonista Leslie Grace sono Bilall Fallah e Adil El Arbi, mentre la sceneggiatura è stata curata da Christina Hodson (già nota all’Universo DC per aver scritto Birds of Prey). Ad affiancare la star sono invece Michael Keaton, J.K. Simmons, Rebecca Front, Corey Johnson e Ethan Kai.

Foto: DC Comics/Getty Images (David Livingston)

Legig anche: Batgirl: il dettaglio di Gotham nella prima immagine del film che forse non avete notato [FOTO]