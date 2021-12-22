Batman, Michael Keaton non ha finito con l’universo DC! Ecco in quale altro film lo rivedremo

Michael Keaton non lascia, ma raddoppia. La notizia di oggi è che l’interprete di Batman, già confermato per un ritorno nel prossimo The Flash di Andy Muschietti, farà parte anche di un altro film dell’universo DC.

A dare la notizia è direttamente la Warner Bros. Con un comunicato stampa riportato da numerose fonti, hanno infatti reso noto il cast del prossimo film per HBO Max Batgirl e, sorpresa, c’è anche Michael Keaton! Al momento, va detto, il suo ruolo non è stato svelato ma sarebbe alquanto strano vederlo in qualche altra parte che non sia il Pipistrello di Gotham. Lo stesso comunicato sottolinea che i crediti del film non sono finali e ancora soggetti a cambiamenti, a in questo momento la sua presenza è listata.

L’interprete di Bruce Wayne in Batman e Batman Returns era stato già anticipato dai due registi Adil El Arbi e Bilall Fallah: quando gli era stato chiesto se Batgirl includerà anche l’eroe, hanno risposto sorridendo «Quell vero» – riferimento alla versione di Keaton. Lo stesso fa parte del prossimo The Flash e non sarà l’unico grande ritorno: con lui anche Ben Affleck, per un film che potrebbe riguardare viaggi nel tempo o universi alternativi. Forse lo stesso di Batgirl, che dalle prime informazioni non è ambientato nello stesso universo narrativo di Justice League.

Batgirl, lo ricordiamo, sarà interpretata da Leslie Grace, affermata cantante e attrice emergente apparsa nel film Sognando a New York – In the Heights. Il duo di registi tra le altre cose ha diretto il film Bad Boys for Life e due episodi della serie Snowfall. Non sono nuovi al mondo dei cinecomic, avendo anche co-creato la serie Ms. Marvel, uno dei prossimi titoli del MCU che vedremo su Disney+. Dietro alla sceneggiatura troviamo invece un nome già noto al DCEU, quello di Christina Hodson, già autrice degli script di Birds of Prey e dell’atteso The Flash di Muschietti. Tra i suoi altri titoli figura anche Bumblebee, il fortunato prequel e spin-off di Transformers con Hailee Steinfeld.

Poche settimane fa, inoltre, è stato reso noto che Brendan Fraser dovrebbe apparire nel film nel ruolo di Firefly. La data di uscita prevista di Batgirl, attualmente in produzione, dovrebbe essere la fine del 2022 o i primi mesi del 2023.

Foto: MovieStills

Fonte: ScreenRant