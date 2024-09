«L’Avenger coi migliori fan al mondo»: la Marvel ringrazia per un incredibile risultato di Thor: Love and Thunder

Il trailer di Thor: Love and Thunder, diffuso nella giornata di Pasquetta, lo scorso lunedì 18 aprile, ha rastrellato 209 milioni di visualizzazioni nell’arco di 24 ore.

Un risultato considerevole per un contenuto a lungo atteso, celebrato dai Marvel Studios col tweet che trovate di seguito: «L’Avenger più forte al mondo con i migliori fan al mondo. Grazie per i 209 milioni di visualizzazioni in 24 ore!».

World’s strongest Avenger with the world’s best fans! Thank you for the 209M views in 24hrs! 💪⚡️ https://t.co/nKeNXBX7Wo pic.twitter.com/FsiuDR1MS4 — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 19, 2022

Avevamo lasciato l’ultima volta il Dio del Tuono in cerca di se stesso sull’astronave dei Guardiani della Galassia, alla fine di Avengers: Endgame. Proprio da qui riparte il nuovo film di Taika Waititi: Thor cerca di capire il suo posto nell’Universo e nel frattempo si accompagna a Star Lord e gli altri in giro per le galassie.

Nel primo trailer ci è stato offerto un primo sguardo a Mighty Thor, ovvero l’eroina impersonata da Natalie Portman, che dopo l’assenza recente torna nei panni di Jane Foster e regge subito tra le mani il Mjolnir. Primi sguardi anche ad alcune divinità che affolleranno questo capitolo, come Zeus, ma ancora niente su Gorr il Macellatore di Dei di Christian Bale.

Thor: Love and Thunder, lo ricordiamo, vanta un cast che, oltre al protagonista Chris Hemsworth e agli attori e personaggi già citati, comprende anche: Jaimie Alexander nelle vesti di Lady Sif; Sean Gunn come Kraglin; Dave Bautista, che sarà nuovamente Drax; Pom Klementieff nelle vesti di Mantis e Karen Gillan nei panni di Nebula. Inoltre vedremo anche il quartetto formato da Melissa McCarthy, Sam Neill, Matt Damon e Luke Hemsworth nei ruoli fittizi di Hela, Odino, Loki e Thor nella rappresentazione teatrale della morte del Re di Asgard.

La sinossi ufficiale recita: Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr the God Butcher (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr il macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Il quarto capitolo del Marvel Cinematic Universe dedicato al Dio del Tuono arriverà nelle sale il prossimo 6 luglio.

Foto/Video: Marvel Studios

Fonte: Twitter

