Lucca Comics & Games 2021: il programma completo, gli ospiti e le anteprime della nuova edizione

Lucca Comics & Games è pronto a tornare: dopo l’edizione virtuale del 2020, la manifestazione dedicata al mondo dei fumetti, dei giochi e del cinema tra le più famose e frequentate del mondo torna nella città toscana dal 29 ottobre al 1 novembre.

Poche settimane fa è stato svelato il tema e il bellissimo poster di quest’anno, ideato da Paolo Barbieri: … a riveder le stelle: light. Sarà Dante Alighieri ad accogliere migliaia di visitatori (meno del solito a causa delle regole contro la pandemia da Covid-19) e tutti i grandi eventi in programma. Durante la conferenza stampa di oggi, sono stati annunciati i protagonisti di questa edizione più “leggera” ed agile, dedicata al Sommo Poeta del quale ricorrono quest’anno i 700 anni dalla sua morte. Tante le novità della 55edizione del Lucca Comics & Games a partire dai film e le serie tv.

LUCCA COMICS & GAMES: L’AREA MOVIE

Ci sarà un panel dedicato alla serie Netflix The Witcher, con la presenza della creatrice Lauren Schmidt Hissrich e i protagonisti Kim Bodnia e Joey Batey. Il nuovo film Disney Encanto che arriverà in sala dal 24 novembre invece sarà trattato da una masterclass con contenuti esclusivi. Tra i film, dopo la proiezione alla Festa del Cinema di Roma arriva a Lucca Ghostbusters: Legacy, nuovo capitolo della saga degli Acchiappafantasmi. Previste anche le proiezioni speciali di The Night House – La Casa Oscura e Antlers – Spirito Insaziabile.

Spostandoci sulle serie tv, verranno presentate le serie tv Dopesick (Disney+), Stalk (Raiplay) e soprattutto la serie DC Superman & Lois. Tra gli ospiti del mondo del cinema saranno presenti all’Area Movie Gabriele Mainetti, Alessandro Rak e soprattutto il Maestro del fumetto Frank Miller. Il creatore creatore di 300, Sin City e di Il Ritorno del Cavaliere Oscuro, sarà a Lucca per la presentazione del documentario a lui dedicato, Frank Miller – American Genius, della regista Silenn Thomas.

LUCCA COMICS & GAMES: IL ROCK ‘N’ COMICS

Grande spazio anche al mondo della musica quest’anno. Nell’anno senza concerti, il Festival rinnova la volontà intellettuale di legarsi al mondo musicale con un programma di panel di alto profilo. Oltre ai già annunciati eventi con Caparezza, Pau, Shade e i Lacuna Coil, sarà nientemeno che Mahmood ad arricchire il parterre di Rock ‘n’ Comics. In occasione dell’uscita del suo libro Ghettolimpo – Sui sentieri dell’anima (Mondadori), Mahmood e Sio dialogheranno di musica e fumetti, in un incontro che si terrà domenica 31 ottobre alle 15:30 all’Auditorium San Francesco. A fare da Virgilio a questo ricco programma, sarà Andrea Rock.

LUCCA COMICS & GAMES: LE NOVITÀ DAL MONDO DEI FUMETTI

Molte le novità legate agli editori: Sergio Bonelli Editore rinnova la collaborazione con l’evento attraverso due entusiasmanti attività. La prima è una conferenza sugli 80 anni di Sergio Bonelli Editore (appuntamento il 30 ottobre alle ore 16 alla Chiesa di San Giovanni e disponibile sui canali social SBE); la seconda è il documentario BONELLI STORY, in esclusiva su Rai Play.

Uno dei rapper italiani più amati, Ensi, presenterà a Lucca in anteprima assoluta, il 30 ottobre, la sua nuova graphic novel dal titolo Santuario 2105 (in uscita per BeccoGiallo editore il 4 novembre). Inoltre, in anteprima solo a Lucca Comics & Games ci sarà nuovo libro di Sio, che arriverà in libreria il 25 novembre: La bambina che voleva diventare un sasso (Feltrinelli Comics). Non mancherà ovviamente l’appuntamento con il tradizionale J-Pop Show (domenica 31 ottobre alle 17:00, Auditorium San Francesco) mentre Edizioni BD porterà una serie di novità accompagnate da autori come Guido Brualdi, Simone Di Meo, Daniele Di Nicuolo, Leila Leiz, Roberto Recchioni, Alessandro Ripane e altri ancora. Insieme agli editor e agli autori saldaPress saranno celebrati i 20 anni della casa editrice e i 10 anni di Skybound, in un incontro speciale con Paul Azaceta, Lisandro Estherren, Lorenzo De Felici.

IL GRAPHIC NOVEL THEATRE

Nella sua continua ricerca di collisioni di linguaggi, Lucca Comics & Games ha creato nel 2017 il filone Graphic Novel Theatre, selezionando, curando e producendo le trasposizione teatrali di grandi opere a fumetti italiane: Hugo Pratt in occasione dei 50 anni della “Ballata del Mare Salato”, Zerocalcare con “Kobane Calling”, protagonista di un tour nei principali teatri stabili nazionali, “Cinzia” di Leo Ortolani e “Lucrezia” di Silvia Ziche, con cui il drammaturgo Francesco Niccolini ha vinto il prestigioso Premio Nazionale Franco Enriquez 2021 – Città di Sirolo.

Per il 2021 i progetti saranno due: Corpicino a teatro – Pagine nere per nere cronache, tratto dall’opera matura e senza pietà del geniale Tuono Pettinato, primo contenuto con cui Lucca Comics & Games intende celebrare l’artista e l’amico, è realizzata con la regia di Francesca Caprioli e la curatela di Cristina Poccardi. La seconda è L’Oreste – Quando i morti uccidono i vivi, un’opera teatrale di Francesco Niccolini, prodotta da Accademia Perduta Romagna Teatri e Società per Attori, in collaborazione e in anteprima a Lucca Comics & Games.

In questa sezione da segnalare c’è anche il graditissimo ritorno de tour di Kobane Calling, dopo il grande successo delle prime tappe di inizio 2020 e l’interruzione dovuta alla situazione pandemica. La prima tappa sarà il Teatro Bellini di Napoli, una scelta certamente non casuale: la prestigiosa realtà culturale diventa infatti co-produttore dello spettacolo, che sarà presentato nei teatri di tutta Italia nel corso del 2022.

IL TUONO DAY AL LUCCA COMICS & GAMES

Il mondo dei fumetti non mancherà di omaggiare il citato autore recentemente scomparso, Andrea Paggiaro in arte Tuono Pettinato: per lui è prevista un’intera giornata dedicata, il Tuono Day del 31 ottobre, con l’incontro Il fumettista che faceva air guitar e, in anteprima al Festival, il documentario Vita e opere di uno dei più brillanti intellettuali della sua generazione.

LUCCA COMICS & GAMES SHOW: PROGRAMMA E OSPITI

La nuova edizione sarà composta anche da eventi digitali, trasmessi su canale Twitch in diretta dall’Atelier Ricci. A guidare le oltre 8 ore di streaming del Lucca Comics & Games Show, tre 3 importanti creator italiani: Claudio di Biagio, Ckibe e Kurolily. Tra i principali ospiti della programmazione, anche l’autore e storyteller Roberto Recchioni. Tra gli ospiti del festival digital: alcune importanti star di Lucca Comics&Games che parteciperanno a quattro sessioni di gioco di ruolo, Powerpizza insieme a SIO, Cristina Scabbia dei Lacuna Coil ed Emanuela Pacotto, Kazu Kibuishi, Jack Meggitt Philips, Fiore Manni, Licia Troisi, il rapper Random e molti altri.

LUCCA COMICS & GAMES 2021: L’AREA GIOCHI

Tante novità ache per gli appassionati e i talenti italiani del mondo dei giochi. A Lucca 2021 saranno presenti gli InnTale, gruppo di streamer e talenti nostrani che condividono con migliaia di persone la loro passione per i GdR su YouTube e Twitch, e Andrea “Il Rosso” Lucca, figura di riferimento italiano per il gioco di ruolo organizzato e host del podcast La locanda del Drago Rosso. Grazie a Giochi Uniti e Funko Pop torneranno anche le uscite esclusive in edizione limitata con sticker Lucca Comics & Games 2021: il manuale di Pathfinder Agenti della Vegliarupe: Saga e 3 Funko Limited Edition, due di questi saranno Bakugo di My Hero Academia (con esplosione), che sarà distribuita in quantità limitate anche nei Campfire, e Lilo & Stitch Seated Stitch Flocked.

Dal mondo dei videogame invece grande attesa per la mostra di Riot Games su Arcane, la nuova serie animata disponibile su Netflix dal 7 novembre. Comprenderà una serie di bozzetti originali, schizzi e artwork, con due pezzi davvero speciali realizzati a mano da altrettanti artisti, gli stivali di Jinx ed il guanto hextech di Vi, le due sorelle protagoniste della serie. Spazio anche a ‘League of Legends: Wild Rift’, che avrà una sala dedicata, con cosplay e la possibilità di provare il gioco per tutta la durata del Festival.

L’altra grande notizia per gli appassionati è che riaprono le porte della ESport Cathedral di Lucca Comics and Games! Quest’anno la programmazione di Italian Esports Open abbraccia vari titoli e incontra i gusti di tutti gli appassionati di esports, tra Battle Royale, MOBA, FPS ci sarà da divertirsi!

LE ALTRE ATTIVITÀ DEL LUCCA COMICS & GAMES 2021

Come già annunciato nelle scorse settimane, Lucca sarà l’occasione per le commemorazioni del Centenario del Milite Ignoto: un vero e proprio viaggio attraverso l’Italia, capace di dare una nuova sostanza visiva e narrativa a quello che cento anni fa fu il “viaggio” del milite ignoto, senza retorica, con emozione, con verità. Il progetto è a cura di Anna Villari e Paolo Vicchiarello e nasce da una collaborazione tra la Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Lucca, su impulso del Ministro per le Politiche Giovanili e con il supporto di Lucca Comics & Games.

Per gli appassionati del Sol Levante non può mancare la Japan Town, vera e propria tappa obbligata che ospita un intero quartiere dedicato al mondo nipponico dove si potranno trovare gadget, oggettistica pop e tradizionale, abbigliamento japan style e articoli per cosplayer. Tra i tanti appuntamenti, l’incontro tra due giovani artisti come Caterina Rocchi di Lucca Manga School e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Sarà presente anche l’artista Meiko Yokoyama che presenterà al pubblico l’uso originale di una particolare carta giapponese utilizzando un contrasto di tridimensionalità materica propria della carta, appunto, ed effetti ottici dati dalle luci in modo da fondere i vari elementi.

I COSPLAYER A LUCCA COMICS & GAMES 2021

E i cosplayer? Ci sarà spazio anche per loro, anche se non avranno a disposizione la lunga passeggiata sulle mura della città. Villa Cosplay quest’anno sarà powered by PATREON: nota piattaforma online di creazione e condivisione di contenuti artistici, scende in campo e lo fa impossessandosi degli spazi della magnifica Villa Bottini, dove per l’occasione saranno allestiti anche due photoshooting esclusivi per tutti i cosplayer. Ma in Villa sarà possibile incontrare anche diversi ospiti del settore cosplay come Giada Robin, Leon Chiro, Meryl Sama, ma anche Nicolas della Contea Gentile che arriverà per l’occasione con tutta la mitica compagnia dell’ anello per raccontare la sua storia e il suo progetto. Torna anche il COSPLAY LIVE SHOW 2.0, il contest cosplay più ambito d’ Italia, condotto da Giorgia Vecchini e Paolo Picchi: sabato 30 Ottobre ore 15:30 presso l’auditorium San Francesco, i cosplayer di ogni tipologia si daranno battaglia di fronte a una giuria d’eccezione guidata dal grande Maurizio Merluzzo.

