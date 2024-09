Marvel: una star del MCU al centro della bufera per le sue posizioni sui vaccini

L'attrice già in passato aveva attirato l'attenzione per le sue dichiarazioni sull'emergenza sanitaria

Evangeline Lilly è tornata a far parlare di sé ma non per i suoi progetti lavorativi. Mentre infatti proseguono i lavori per Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la star Marvel è finita al centro di un polverone mediatico per ben altri motivi.

Di recente l’attrice ha infatti condiviso sui social un post in cui spiega di aver partecipato ad una protesta contro l’obbligo vaccinale: «Sono stata a Washington questo fine settimana per sostenere la sovranità sul proprio corpo – esordisce su Instagram – credo che nessuno dovrebbe mai essere costretto a iniettarsi qualcosa nel proprio corpo, contro la propria volontà, sotto la minaccia di: violento attacco, arresto senza giusta causa, perdita del lavoro, perdita della casa, fame, perdita di istruzione, allontanamento dalle persone care, allontanamento dalla società».

Successivamente sottolinea anche quanto, a suo avviso, tutto ciò non garantisca la sicurezza degli individui: «Questo non è il modo, non è sicuro, non è salutare. Questo non è amore. Comprendo che il mondo stia avendo paura ma non credo per risolvere i nostri problemi si debba rispondere alla paura con la forza. Ero per la libertà di scelta prima del Covid-19 e lo sono anche oggi».

Alcuni colleghi del’Universo Marvel hanno prontamente risposto alle sue parole, portando anche la propria esperienza come testimonianza della necessità di vaccinarsi. Tra loro anche Simu Liu, protagonista di Shang-Chi, che su Twitter ha commentato così le parole dell’attrice: «Ho perso i miei nonni a causa del Covid l’anno scorso. Stavano ancora aspettando i loro vaccini. Sono fortunato ad essere stato vaccinato due volte e potenziato quando ho avuto il virus due settimane fa. Sembrava un raffreddore. I media devono smettere di mettere in luce opinioni che non sono radicate nei fatti o nella scienza».

L’attrice era già finita al centro di una simile polemica nel 2020, momento in cui aveva minimizzato i rischi dell’emergenza sanitaria affermando che fosse sufficiente lavarsi le mani e non isolarsi con la quarantena. Successivamente Evangeline Lilly si era scusata con un lunghissimo post, sempre condiviso su Instagram.

