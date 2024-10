The Pale Blue Eye – I delitti di West Point: Christian Bale indaga su misteriosi omicidi nel nuovo trailer del film Netflix

Netflix ha rilasciato in rete il trailer ufficiale di The Pale Blue Eye – I delitti di West Point, thriller gotico che può vantare un cast di tutto rispetto nel quale spicca Christian Bale nel ruolo del protagonista.

Tratto dall’omonimo romanzo storico del 2006 scritto da Louis Bayard, le vicende del film si svolgono nel 1830 presso la famosa accademia militare di West Point, nello stato di New York. L’assassinio di diversi cadetti porta all’arrivo del celebre detective Augustus Landor (Bale), il quale viene incaricato di svolgere le indagini all’interno del campus. Nella risoluzione del mistero sarà aiutato dal giovane Edgar Allan Poe (Harry Melling), cadetto allergico alla vita militare ma appassionato di poesia. Il mondo rigoroso e disciplinato dell’accademia potrebbe tuttavia nascondere ben più di un segreto, come i due avranno presto modo di scoprire.

The Pale Blue Eye è stato scritto e diretto da Scott Cooper, che aveva già lavorato con Bale nel 2013 in Il fuoco della vendetta – Out of the Furnace e nel 2017 in Hostiles. Cooper e lo stesso Bale sono inoltre accreditati come produttori del film a fianco di John Lesher e Tyler Thompson. Dylan Weathered e Tracey Landon figurano invece come produttori esecutivi.

Oltre a Christian Bale e Melling nel cast sono presenti nomi del calibro di Gillian Anderson, Robert Duvall, Timothy Spall, Lucy Boynton, Charlotte Gainsbourg, Toby Jones, Harry Lawtey, Simon McBurney, Hadley Robinson, Joey Brooks, Brennan Cook, Gideon Glick, Fred Hechinger, Matt Helm, Steven Maier e Charlie Tahan.

La colonna sonora del film sarà invece firmata dal noto compositore Howard Shore.

POTETE VEDERE IL TRAILER IN FONDO ALL’ARTICOLO, In lingua originale e in italiano

Il film è atteso su Netflix per il 6 gennaio 2023. Nella speranza di prendere parte alla stagione dei premi e in particolar modo agli Oscar, il film godrà tuttavia di una breve finestra di distribuzione sul grande schermo a partire dal 23 dicembre.

Foto: Netflix