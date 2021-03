Segnatevi sul calendario questa data: il 30 ottobre arriverà su Disney+ la seconda attesissima stagione di The Mandalorian, la serie Tv ambientato nel mondo di Star Wars che segue le vicende del Mandaloriano e di “Baby Yoda“, così ribattezzato il Bambino dalla rete, che avevamo visto alla fine della prima stagione in fuga nella galassia in posto di un posto sicuro dove stare e di qualcuno in grado di prendersi cura di lui. Guardate qui sotto The Mandalorian 2 trailer.

Questa la sinossi di The Mandalorian 2:

Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e radunando alleati mentre si fanno strada attraverso una galassia pericolosa nell’era tumultuosa dopo il crollo dell’Impero Galattico.

The Mandalorian 2 trailer

qui sotto il trailer italiano della seconda stagione della serie Tv:

La serie The Mandalorian è interpretata da Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers e Giancarlo Esposito. I registi della nuova stagione sono Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez.

La nuova stagione parte venerdì 30 ottobre in streaming solo su Disney+.

Qui sotto anche il poster ufficiale