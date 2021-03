Tratto da un famoso libro per bambini, Latte e la pietra magica è un film d’animazione che parla ai bambini di temi importanti come l’amicizia, il coraggio e la perseveranza, oltre ad affrontare con leggerezza alcuni gravi problemi dell’ecologia come la mancanza dell’acqua. Qui tutto quello che dovete sapere sul film.

Latte e la pietra magica

Il libro

Latte è un personaggio molto noto in Germania grazie ai libri per bambini scritti da Sebastian Lybeck, un autore metà finlandese e metà svedese che ha scritto sul personaggio della principessa riccio e del suo amico scoiattolo cinque libri, di cui anche quello da cui è tratto il film Latte e la pietra magica. I libri di Lybeck sono inediti in Italia.

La trama

Nella foresta dove vive una cucciola di riccio che si fa chiamare la Principessa Latte, si è prosciugato anche l’ultimo lago e le piante e gli animali soffrono per la sete. L’unica speranza di salvezza è ritrovare la pietra magica, rubata tanto tempo fa dal re degli orsi. Solo Latte e Tjum, un giovane e timido scoiattolo, avranno il coraggio di avventurarsi verso il regno degli orsi.

Il trailer

Per guardare il trailer di Latte e la pietra magica cliccate qui

I personaggi

Latte

Latte è una piccola femmina di riccio di 12 anni, piena di energia e con una vivace fantasia. È una birbante disordinata, mai a corto di risposte, che agisce di impulso senza pensare alle conseguenze. Poiché è cresciuta da sola, non sa bene come comportarsi con gli altri. Per quanto affascinante ed entusiasmante possa essere Latte, non è abituata a gestire le amicizie, anche se ne ha un profondo e forte desiderio. Non di rado Latte usa un atteggiamento forte e scostante come scudo di protezione per i suoi lati più vulnerabili, ma così facendo accresce involontariamente la sua solitudine, cosa di cui soffre. Durante il viaggio per procurarsi la pietra magica, trova finalmente in Tjum il vero amico che ha sempre desiderato e alla fine impara a fidarsi di qualcun altro, oltre a se stessa. La sua voce è amichevole, ingenua e affascinante. Può parlare in modo brusco, forte e dominante, ma la sua voce rimane sempre bassa. Ride con una risata forte, calda e limpida di cui tutti si innamorano facilmente. Nella sua voce senti la sua voglia di vivere. Il suo modo di parlare è particolarmente saggio, a volte parla in modo semplice e diretto (non sboccato), è chiaro che non abbia ricevuto un grado di istruzione particolarmente elevato. Ha una voce dinamica e un talento speciale per l’umorismo. È solitaria, egoista (non intenzionalmente), sfacciata, un po’ asociale, divertente, affettuosa, impavida di natura, sicura di sé, russa, grugnisce quando ride, ma rimane comunque molto carina.

Tjum

È un giovane scoiattolo, pauroso e incontenibile, un anno circa più giovane di Latte (11 anni). È cresciuto in una perfetta famiglia di scoiattoli, occupandosi amorevolmente della sorella minore Mira. Tjum ammira segretamente Latte per la sua impavidità e desidera diventare suo amico. Quando è in pericolo, Tjum si blocca e inizia a singhiozzare. Questa e altre sue caratteristiche da nerd, come la sua totale timidezza, lo rendono un outsider. Quando l’avventura inizia, non aveva mai attraversato il confine della foresta al di là della loro radura sicura. Ma Tjum tiene molto a Latte e non può lasciarle correre quel pericolo. Durante il loro viaggio, la lealtà e la simpatia di Tjum aiutano Latte a superare il suo atteggiamento egocentrico e allo stesso tempo Tjum impara a gestire le sue paure e ad accrescere la fiducia in se stesso. Rispetto alla voce forte di Latte, Tjum è molto più sensibile e ha una voce più sottile, che a volte si spezza. Il suo problema è che quando va nel panico, si blocca e singhiozza. La sua voce a volte sembra fragile, specialmente quando deve farsi avanti e parlare di fronte a un grande gruppo, cosa che odia fare. È timido, nervoso, ansioso, frenetico, veloce, molto agile fisicamente, drammatico, molto fedele, dedito alla famiglia e alla comunità, ha il singhiozzo e si blocca quando ha paura, molto veloce nel gioco con i gusci delle noci.

Greta

È una rana anziana e di classe ma allo stesso tempo bizzarra, che vive nella palude fangosa. Dietro il suo atteggiamento saggio e amichevole brilla un’aura magica, Greta sa più di quello che dice e ha molto più potere e saggezza di quanto ammetterebbe. Ha una relazione segreta con Korp, il corvo della radura. La sua voce è piena di volume e porta con sé l’esperienza di una vita commovente e selvaggia. Con tutto quel potere nella sua voce, tutti la ascoltano non appena parla. Inoltre, la sua voce è calda e fidata. Con queste sfaccettature ottiene quasi un tono magico.

Korp

È un corvo, il vecchio pazzo del villaggio. Racconta le storie migliori e la maggior parte di esse sono vere, ma nessuno lo prende sul serio. Ha vissuto in quella radura prima che arrivassero tutti gli altri animali e sebbene abbia un’ala rotta e piegata, è ancora in grado di volare.

Re Bantur

È un re dall’autorità incontrastata. Il suo corpo è grande e il suo aspetto è spaventoso. Il suo ruggito attraversa tutta la sua foresta, fa tremare i pavimenti del suo castello e mette fine a ogni mormorio della folla. Ha un debole per l’acqua e ama così tanto il balletto sull’acqua, che ogni orso del regno deve esibirsi in elaborati spettacoli quotidiani di perfetta simmetria davanti al suo trono. Ama suo figlio Amaroo ed è molto concentrato sull’educarlo in maniera rigorosa ma anche amorevole, e quando si tratta di balletto sull’acqua e allenamento non ci sono scuse che tengano. Non vuole condividere la pietra magica: l’acqua è troppo importante per la routine quotidiane del balletto. Come il suo aspetto, la sua voce è impressionante, profonda, forte e piena di esperienza. È il più rumoroso, tutti lo ascoltano. Il suo ruggito attraversa tutta la sua foresta, mentre ride, tutto il suo corpo trema. È l’animale più alto di questo mondo, egocentrico, si prende cura del suo popolo di orsi, pensa di avere sempre ragione, vuole essere intrattenuto, non riesce a smettere di muoversi quando ascolta la musica, è un re pigro, forte, preciso, severo.

Lupo

Sebbene sia il più giovane tra i suoi fratelli Svea e Aken, Lupo è il capo del branco di lupi. È intelligente e pericoloso. Si comporta sempre in modo amichevole, ma solo per far credere alle sue ignare vittime di essere al sicuro… finché non è troppo tardi per loro.

Amaroo

Ha 14 anni ed è la versione in miniatura di Re Bantur, suo padre. Alla ricerca di diversione nella vita di tutti i giorni, si ribella contro il regno, la scuola degli orsi e suo padre. Questo è il motivo per cui si allea con Tjum, quando questo si aggrappa accidentalmente alla sua pelliccia. Da Tjum apprende che tutti gli animali della foresta dipendono dalla pietra magica, quindi aiuta Latte e Tjum a fuggire dal castello degli orsi.

Lynx

La lince è uno straniero, è emigrato dalla Finlandia e nessuno capisce la sua lingua – è solitario e non parla, ma è davvero un bravo cacciatore. È veloce tra gli alberi, insegue Latte e Tjum ed è estremamente affamato e assetato.