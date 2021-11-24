Serie tv coreane, le più popolari da non perdere assolutamente

Serie tv coreane, le più popolari da non perdere: Siete degli appassionati dei drama coreani e del mondo orientale?

Nel corso degli ultimi anni, la Corea sta avendo un grandissimo successo in questo settore, sfornando numerose serie che abbracciano svariati generi: sentimentale, fantasy, poliziesco, thriller, giallo e chi più ne ha più ne metta.

Molti di voi avranno visto Squid Game, ma sappiate che è soltanto una delle tante produzioni coreane che ha riscontrato milioni di visualizzazioni da ogni parte del mondo.

A prescindere dalla piattaforma Netflix, ce ne sono altre trasmesse inizialmente sugli emittenti locali e che hanno rapito l’attenzione di giovani adolescenti ma anche di adulti che amano i k–drama. Ma quali sono le serie tv coreane più viste dell’ultimo periodo?

Serie tv coreane da non perdere

A tal proposito, oggi vi presentiamo alcune serie coreane.

Diventate popolari a livelli estremi, vi piaceranno sicuramente, in quanto diverse dalle classiche che siamo abituati a vedere.

Ecco una lista per voi, contenente le serie coreane più famose, complete di trama:

Squid Game

Al primo posto delle serie tv coreane, non possiamo non citare Squid Game.

Ideata e diretta da Hwang Dong-hyuk, questa serie è senza ombra di dubbio una delle serie coreane più viste e amate del momento. Disponibile su Netflix e distribuita in tutto il mondo, si compone di 9 episodi e sfocia in più generi, ovvero: azione, drama, thriller e distopico.

Seong Gi–hun è il protagonista di Squid Game, un uomo divorziato invitato a dei giochi tradizionali per poter vincere un’ingente somma di denaro. Lui accetta l’offerta: così, si ritrova in un posto ignoto assieme ad altre 455 persone, che hanno dei debiti più o meno simili ai suoi.

I giocatori non hanno alcun tipo di libertà, in quanto controllati in maniera costante da una serie di guardie vestite in rosso, sotto la sovrintendenza di un Front Man. Tutti presto verranno a conoscenza del fatto che nel momento in cui si perde, si muore. Ma non solo: ogni defunto consentirà di incrementare il montepremi, fino a raggiungere una cifra pari a 33000000 €.

Ad oggi, Squid Game ha già raggiunto milioni di visualizzazioni, nonostante sia uscito da pochissimo tempo. Allo stesso tempo, è diventato mirino di vari dibattiti, perché come ogni cosa popolare, le critiche non mancano mai. Ma tutto sommato, è una serie tv coreana da vedere assolutamente e che merita.

It’s Okay to Not Be Okay

Tra le migliori serie coreane da non perdere, troviamo anche It’s Okay to Not Be Okay.

In italiano è nota con il titolo “E’ folle, ma non importa” ed è un drama sentimentale, di 16 episodi.

La trama vede come protagonista il personaggio Moon Gang–tae, il quale svolge la professione di infermiere, all’interno di un istituto di psichiatria. E’ un ragazzo simpatico, che sa come interagire con i pazienti e proprio per tale motivo, è circondato da affetto.

Specialmente da parte del fratello più grande Moon Sang-tae e dalla sua collega Nam Ju–ri (la quale è innamorata perdutamente di Gang-tae, che però non ricambia il suo amore, in quanto scettico sulle questioni sentimentali).

Il protagonista conosce anche un’autrice di libri per i bimbi, Ko Moon–young, la quale però è affetta dal disturbo antisociale della personalità. Lei inizialmente, si rivolge molto male nei suoi confronti… ma in realtà nessuno sapeva della sua malattia, eccetto Lee Sang-in, un amministratore delegato della casa editrice per cui Moon-young scrive.

Sebbene il rapporto tra i due non sia iniziato nel migliore dei modi, man mano si evolverà in qualcosa di positivo, offrendo allo spettatore delle morali davvero molto interessanti. Il resto… non vi resta che scoprirlo!

Kingdom

Una serie coreana molto gettonata su Netflix è senza ombra di dubbio Kingdom.

Diretta da King-Seong Hun, presenta due stagioni, caratterizzate entrambe da sei episodi.

L’ambientazione risale all’epoca medievale Joseon coreana e la trama narra le vicende di un principe ereditario che decide per un viaggio, con lo scopo di indagare sulla brutta malattia (e relativa presunta morte) di suo padre, che è appunto un re.

Ma all’improvviso succede un qualcosa che gli sconvolge i piani e che sta avanzando in tutto il paese, ovvero una seria epidemia che si manifesta sotto forma di zombie. Una serie avvincente, tutta da scoprire e ricca di colpi di scena.

Sweet Home

Sweet Home è un drama coreano che appartiene al genere drammatico horror.

E’ una stagione di dodici puntate e si basa sull’omonimo fumetto online, che vede la presenza di Kim Kan-bi e Hwang Young-chan ed è ambientato nel 2020.

La trama è incentrata su Cha Hyun–soo, un giovane ragazzo solitario (la sua famiglia è morta a causa di un incidente stradale), in piena età adolescenziale. La sua sembra essere una vita del tutto tranquilla. Ma in realtà, da quando si è trasferito in un nuovo appartamento a Seoul, si ritrova dinanzi ad una serie di eventi particolari, che metteranno a repentaglio la sua quotidianità.

Infatti, gran parte delle persone intorno a lui iniziano a trasformarsi in dei veri e propri mostri. Di conseguenza, Cha – Hyun-soo ed altri residenti dell’edificio si ritrovano a pensare su come riuscire a sopravvivere dinanzi a una situazione così surreale.

Stranger

Una delle serie tv coreane più viste in assoluto è sicuramente Stranger.

Il titolo in italiano sarebbe “La foresta dei sergreti” ed inizialmente debuttò sul canale tvN, precisamente nel 2017. Sempre nello stesso periodo, hanno distribuito questo drama sulla piattaforma Netflix, riscontrando un grandissimo successo, a livello internazionale sia per la trama in sé per sé che per la bravura degli attori.

Gli episodi che la compongono sono 16 (si tratta di una sola stagione) e vede al centro della narrazione un procuratore che sembrerebbe essere privo di ogni tipo di empatia. Essendo incapace di provare emozioni, riesce ad affrontare diversi casi di omicidio in maniera del tutto distaccata e oggettiva.

Grazie all’aiuto di una detective super coraggiosa, egli riesce a svelare una serie di retroscena di corruzione, strettamente interconnessi con le uccisioni.

Memories of the Alhambra

Memories of the Alhambra è una delle migliori serie tv coreane degli ultimi anni.

Diretta da Ahn Gil-ho, è del 2018 (una stagione e sedici episodi) e sfocia in vari generi, come ad esempio fantasy, il sentimentale e il thriller.

La trama vede al centro dell’attenzione Yoo Jin-woo, il quale resta completamente ammaliato da un nuovo gioco di realtà virtuale che gli viene presentato. Così, spinto dalla curiosità, decide di andare in Spagna, in modo tale da poter incontrare il giovane sviluppatore, che si chiama Jung Se-joo.

Ma le cose non vanno come aveva previsto. Infatti, nel momento in cui egli arriva sul posto, ha modo di conoscere solamente la sorella più grande (Hee-joo), scoprendo che in realtà Jung sembrerebbe essere del tutto scomparso senza un motivo ben preciso. Nel corso delle varie puntate però, si riuscirà a far luce su una serie di avvenimenti ed il finale è tutto da scoprire.

Love Alarm

Tra le serie tv coreane più viste dell’ultimo periodo troviamo Love Alarm.

Diretta da Lee-Na Jung, è di due stagioni (la prima ha 8 episodi, mentre la 16 sedici) ed appartiene al genere commedia sentimentale.

L’elemento principale della trama è un’app che si chiama Love Alarm (da qui il nome della serie), che ha raggiunto milioni di download in tutto il mondo. Il suo scopo sarebbe quello di notificare se è presente una persona che può provare dei sentimenti per chi ha scaricato l’app, in una distanza massima di dieci metri.

Il protagonista di questo drama è un ragazzo benestante e abbastanza noto, che si chiama Hwang Sun–oh. Egli si innamora di una ragazza di nome Jo–jo. Così, decidono di instaurare una relazione del tutto naturale, come se non fosse condizionata dall’applicazione stessa. Ma ci saranno diverse problematiche nel corso degli episodi, scaturite anche dal migliore amico di Sun-Oh, il quale si scopre innamorato proprio di Jo-jo.

Crash Landing on You

Crash Landing on You è un drama coreano, che potete trovare in esclusiva su Netflix Italia.

Il titolo in italiano sarebbe “L’atterraggio d’emergenza dell’amore” ed appartiene al genere romantico-sentimentale.

La serie, composta da 16 episodi, narra le vicende di Yoon Se-ri, una ragazza ereditiera molto ricca che mentre faceva parapendio, si ritrova a precipitare in Corea del Nord. Ed è proprio qui che incontrerà l’ufficiale Ri Jeong-hyuk, il quale le presterà aiuto per potersi nascondere.

Ma da un incontro del tutto casuale, nascerà una vera e propria storia d’amore. Tuttavia, non sarà di certo semplice questa relazione tra i due, visto il clima teso in cui devono vivere per questioni politiche dei rispettivi paesi.

My First First Love

My First First Love è una delle serie tv coreane più popolari, presenti su Netflix.

In italiano è tradotto come “Perché è il mio primo amore” ed ha due stagioni e sedici episodi.

La trama vede come protagonisti cinque ragazzi adolescenti, alle prese con la scoperta dei sentimenti e nello specifico, il primo amore. Gran parte di loro si ritrovano a vivere insieme (per una serie di motivi) e dovranno fronteggiare una serie di vicende legate alla sfera sentimentale e dell’amicizia. Insomma, se amate il genere romantico, questa serie fa proprio per voi!

Il suono del tuo cuore

Se invece siete degli appassionati di fumetti, allora una delle serie tv coreane che fanno per voi è sicuramente Il suono del tuo cuore.

Essa si basa sul noto ed omonimo webtoon, conosciuto in inglese con il titolo di “Sound of Your Heart”. Le vicende sono incentrate su un fumettista che esiste per davvero (Jo Suk) ed alcune persone per lui molto care, come ad esempio la fidanzata (che si chiama Ae- Bong) ed il fratello più grande, Jo Joon.

Diretta da Ha Byung-hoon, è una serie di 10 episodi che visto il suo successo, è stata trasmessa non soltanto via web ma anche su Naver Tv e su KBS2. Pensate che è una delle web serie più famose in assoluto in Corea (ha raggiunto più di cento milioni di visualizzazioni). Dal punto di vista del genere, è un drama che si può definire una specie di commedia abbastanza spiritosa. Proprio per tale motivo, risulta essere perfetta sia per i più giovani, che per gli adulti.

Hospital Playlist

Eravate degli appassionati di E.R. – Medici in prima linea?

Allora Hospital Playlist è proprio la serie coreana che fa per voi.

Scritta da Lee Woo-jeong, è ambientata dentro e all’esterno di un ospedale privato di Seoul abbastanza all’avanguardia. Le vicende si incentrano in particolar modo su cinque personaggi, chirurghi ma anche amici dai tempi dell’università.

Tutto è focalizzato sulle loro vite, sui caratteri di ognuno e il modo in cui si relazionano con gli altri colleghi, i partner e i pazienti. Le tematiche principali sono: l’amicizia, i sentimenti, l’amore e le insicurezze. C’è anche una narrazione della vita quotidiana, sia dal punto di vista lavorativo che personale.

La narrazione è abbastanza soft e sfocia in un misto tra commedia e drama, dando vita ad un medical che non ha molto a che vedere con un classico Grey’s Anatomy. Una serie tutta da scoprire e che vi prenderà sin dal primo episodio (sono in totale 24, spalmate in due serie).

A Piece of Your Mind

Piece of Your Mind è una serie televisiva sudcoreana super apprezzata.

Andata in onda su tvN dal 23 marzo al 28 aprile 2020, ha 18 episodi ed si tratta di un drama romantico, che vede la presenza di Jung Hae-in, Chae Soo-bin, Lee Ha-na e Kim Sung-kyu.

Uno dei protagonisti è un programmatore ed innovatore dell’intelligenza artificiale, che si chiama Moon Ha Won. Molto devoto al mondo del lavoro e porta a termine ogni singolo impegno, pretende che anche i suoi dipendenti facciano lo stesso. Tuttavia, è una persona molto gentile, calma e tenera.

La sua vita cambierà grazie all’incontro con l’ingegnere di registrazione di musica classica, Seo Woo. Egli ha vissuto una vita difficile ma nonostante tutto, risulta essere una persona positiva e ottimista. Il loro incontro, darà vita ad un rapporto davvero molto speciale e per saperne di più, non vi resta che vederlo.

Itaewon Class

Un’altra serie coreana interessante è senza ombra di dubbio Itaewon Class.

Trasmessa sull’emittente televisivo JTBC dal 31 gennaio al 21 marzo 2020, ora è disponibile anche su Netflix.

Sono 16 puntate che si basano sull’omonimo webtoon ed il finale ha avuto un grandissimo successo. Pensate che ha superato il 16,5% di share, piazzandosi al secondo posto nell’indice di ascolto del canale e al sesto posto nella classifica dei drama coreani più visti in tv (in tutta la storia!). Ma di cosa parla esattamente questa serie?

La trama si incentra sulla vita di Park Sae-ro-yi, il quale si ritrova a rimettersi in gioco dopo aver perso suo padre ed essere stato espulso dalla scuola per aver aggredito un bullo, prendendolo a pugni. Così, si è ritrovato a dover scontare una pena in carcere.

Non molto dopo però, decide di riscattarsi, seguendo l’esempio di suo padre: apre un ristorante nella città di Itaewon, che si chiama DanBam. E grazie alla sua tenacia, riesce a raggiungere il successo, diventando uno dei più famosi in tutta la Corea.

Ovviamente, le vicende non sono tutte rose e fiori, a causa dei componenti della famiglia Jang, i responsabili della morte di suo padre. Una storia che ci insegna molto in termini di morale, la capacità di riscattarsi e il fatto che il bene riesca sempre a vincere sul male.

Flower Of Evil

Flower of Evil (noto anche come Ag-ui kkot), è una serie coreana del genere investigativo–poliziesco.

Diretta da Kim Cheol-Kyu, è una serie che contiene 16 puntate super accattivanti, che riescono ad attirare l’attenzione dello spettatore sin da subito.

La trama vede come protagonista Baek Hee Sung, il quale sembra essere il marito perfetto. Svolge la professione di artigiano presso un’impresa che si occupa della lavorazione di metallo. Un uomo dedito al lavoro e alla famiglia, voglioso di dare sempre il massimo in casa, sia con la moglie che con la figlia.

All’apparenza è un papà ideale, una persona da cui prendere esempio. Ma la realtà dei fatti è ben diversa, perché ci sono diversi retroscena, ovvero una serie di segreti oscuri. Caso vuole però che sua moglie (Cha Ji Won), sia una detective. Proprio per tale motivo, gli scheletri nell’armadio verranno presto a galla.

Lei è una donna astuta, determinata e in grado di risolvere persino quei casi complessi. Tuttavia, dinanzi alle ambiguità del marito, si ritrova un po’ in difficoltà. Questo perché a prescindere dal caso particolare, si ritrova a dover mettere in dubbio le basi della sua vita amorosa. Nel momento in cui si rende conto di avere affianco un potenziale criminale, le crolla il mondo addosso. Una storia ricca di suspance e colpi di scena, che scoprirete man mano.

The King: Eternal Monarch

The King: Eternal Monarch in italiano “Il re: il monarca dell’eternità”, è una serie coreana, presente su Netflix.

Diretta da Baek Sang-hoon, Jung Ji-hyun e Yoo Je-won, fu trasmessa lo scorso anno (precisamente dal 17 aprile al 12 giugno) sul canale SBS. Ha riscontrato un buon tasso di ascolti, poiché non si tratta di un semplice drama sentimentale, bensì abbraccia anche il mondo del fantasy.

Protagonista è Lee Gon, ovvero un imperatore coreano che decide di attraversare la barriera che lo separa da una realtà del tutto differente, dove la Corea risulta essere una repubblica, piuttosto che una monarchia.

Proprio in quel luogo, egli incontra una detective, che si chiama Jung Tae–eul. La riconosce attraverso un documento di identità, che ebbe quando suo padre Lee Ho fu assassinato. Una storia che mischia due realtà, e vede la presenza di più eserciti, così come la presenza importante di un suo parente, ovvero lo zio Lee Lim.

Undercover

Tra le serie tv coreane più recenti, è impossibile non citare Undercover.

Diretta da Song Hyeon-wook, ha 16 puntate e si basa sull’omonima serie americana della BBC.

Undercover narra le vicende di Han Jung Hyun, un agente NIS che ha deciso di mantenere nascosta la propria identità per un lungo periodo. Sua moglie invece, si chiama Choi Yeon Soo e svolge la professione di avvocato per i diritti umani.

La trama si incentra principalmente sulla tematica del potere e di tutti i retroscena inerenti alla giustizia. La vita del protagonista va incontro ad una serie di sconvolgimenti, dal momento in cui la moglie diventa capo dell’Unità investigativa riguardo la corruzione dei dipendenti pubblici senior.

Ed è proprio da quel momento in poi, che verranno a galla una serie di verità scioccanti. Ma non vi diciamo altro, perché è una serie che vi lascerà spesso con il fiato sospeso.

Hot Stove League

Tra le serie coreane più viste dell’ultimo periodo, troviamo anche Hot Stove League.

E’ un drama sudcoreano trasmesso su SBS TV dal 13 dicembre 2019 al 14 febbraio 2020.

Questa serie vede come protagonisti quattro personaggi che si chiamano rispettivamente: Namkoong Min, Park Eun-bin, Oh Jung-se e Jo Byeong-kyu. Dal punto di vista della trama, Hot Stove League parla di una squadra di baseball, ovvero Dreams, che è stata una delle peggiori per quattro anni consecutivi. Ma dei colpi di scena, potrebbero cambiare le sue sorti.

Start Up

Se siete appassionati di serie tv coreane sentimentali, vi consigliamo anche Start–Up.

E’ un drama trasmesso inizialmente sul canale tvN (precisamente dal 17 ottobre al 6 dicembre 2020), per poi passare su Netflix.

Composto da 16 puntate (una serie) e disponibile con i sottotitoli in italiano, Start-Up trova ambientazione nell’immaginaria Silicon Valley della Corea del Sud, conosciuta con il nome di Sandbox. Qui si narrano le storie di alcuni personaggi, che si sono per l’appunto avventurati nel settore delle start up.

Per esempio, c’è Seo Dal–mi, la quale desidera di diventare lo Steve Jobs coreano. E’ una persona con molta esperienza in termini di curriculum ed è super determinata. C’è poi Nam Do–san, ovvero il fondatore di Samsan Tech. Un tempo egli rappresentava l’orgoglio della sua famiglia, poiché era un genio della matematica. Ma durante gli ultimi tempi, non è riuscito a raggiungere i risultati sperati.

Ma grazie alla fondazione di una start–up, le cose cambieranno, anche se i personaggi dovranno fronteggiare una serie di peripezie. Il resto non possiamo spoilerarvelo, perché non vi resta che vederlo!