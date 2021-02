null

Fino all’anno scorso ad essere il personaggio più popolare del mondo di Star Wars era Darth Vader, presente non solo in quasi tutti i film del franchise, ma anche onnipresente su gadget di ogni tipo. Era lui – con la maschera nera, il mantello e il respiro inconfondibile – la vera icona di un universo fantascientifico che perdura da quarant’anni. Ora però a batterlo è arrivato un nuovo personaggio che ha conquistato subito il cuore di milioni di fan. Stiamo parlando naturalmente di Baby Yoda, visto per la prima volta l’anno scorso (negli Usa), grazie alla serie Tv originale di Disney+ The Mandalorian. Conosciuto anche come “il bambino”, è diventato in brevissimo tempo molto più popolare sia di Darth Vader che di Luke Skywalker.

A dirlo sono i dati raccolti da SEMRush (sito che analizza i dati di ricerca SEO) che rivelano che Baby Yoda ha registrato una media di oltre 4,7 milioni di ricerche online negli ultimi 12 mesi, superando facilmente ogni altro personaggio della galassia di Star Wars. Per aiutare a capire quanto sia diventato popolare The Mandalorian, nel complesso, il personaggio di “Mando” interpretato da Pedro Pascal è arrivato al secondo posto con 2,5 milioni di ricerche mensili. Darth Vader, che è probabilmente il cattivo più iconico della storia del cinema, è soltanto terzo con 893 mila ricerche mensili.

Certo, si tratta solo di dati di ricerca su Internet ed è troppo presto e difficile per riuscire davvero a valutare e Baby Yoda è davvero più popolare di Darth Vader. Senza contare che bisogna capire se il personaggio è in grado di resistere nel corso degli anni nel panorama della cultura pop allo stesso modo di Darth Vader. Sicuramente però ci fa capire quanto sia diventato popolare il personaggio in così poco tempo.

La prima stagione della serie di The Mandalorian, composta di otto episodi tutti già disponibili su Disney Plus, è completa ma i fan di Baby Yoda potranno ritrovare il loro personaggio preferito nella seconda stagione in arrivo entro la fine dell’anno (forse ottobre, ma non c’è ancora conferma ufficiale). qui sotto intanto i dieci personaggi più popolari del mondo di Star War secondo le ricerche degli utenti sul web.

I 10 personaggi più famosi di Star Wars

Baby Yoda Il mandaloriano Darth Vader Yoda Kylo Ren Chewbacca Anakin Skywalker Boba Fett Luke Skywalker Jabba the Hutt

Fonte: Movieweb