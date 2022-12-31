TOP 30: i migliori film del 2022!

Più invecchio e più mi convinco che il buon critico sia un buon mediatore, qualcuno capace di spiegare a chiunque le qualità di un film, anche modesto, più che di darne un giudizio assoluto. Una classifica la può fare (e la fa) chiunque, e se continuiamo con questo rito di fine anno è nella speranza che fissare qualche decina di titoli potrà servire in futuro a fare il punto sullo stato dell’immaginario di autori e cinefili, sull’evoluzione del linguaggio.

Dire che i film che troverete in questa classifica sono “belli” non corrisponde al senso dell’esercizio: per me lo sono, ma è una faccenda totalmente soggettiva. Hanno però tutti almeno due qualità, che sono decisive per la loro presenza: li trovo significativi nel tempo in cui viviamo (e non a caso in top 10 troverete due straordinari film iraniani che raccontano la lotta sociale e politica che sta avvenendo in quel paese con commovente partecipazione ma anche senso dello spettacolo) e mi hanno stupito con qualche trovata formale o narrativa. Lo stupore e la rilevanza.

Non sono tutti film perfetti, spesso mancano di equilibrio nel rapporto tra le loro parti (un esempio su tutti, Babylon), in alcuni casi sono sfacciatamente ostici e annoieranno i cinefili occasionali (Pacifiction), ma dentro i titoli che segnalo mi paiono agitarsi un’ispirazione e una creatività frementi, le qualità che mi fanno uscire dalla sala contento e poi mi accompagnano a lungo nei miei ricordi (e nei miei sogni).

Accanto a ciascuno troverete come sempre la reperibilità: vi ricordo che le mie playlist seguono l’anno di produzione, quindi quello di prima “comparsa” nel mondo, specie via festival, dunque molti devono ancora essere distribuiti in sala. Le poche eccezioni sono dovute al fatto che io stesso li ho potuti recuperare solo in ritardo.

Buon anno e buone visioni.

QUI TROVATE LA TOP 30 DEI MIGLIORI FILM DEL 2022, CON TITOLO, REGISTA E DISPONIBILITÀ AL CINEMA O IN STREAMING:

