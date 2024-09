Captain America, lo Steve Rogers anziano alla fine di Endgame in verità è un impostore?

Tra le teorie che riguardano Avengers: Endgame e il destino degli amati eroi Marvel, una delle più improbabili e insieme interessanti è quella che riguarda l’ultima scena di Captain America.

I fan si sono molto interrogati sulla fine dell’arco narrativo di Steve Rogers nel MCU: lo abbiamo visto anziano alla fine di Endgame, perché dopo essere tornato indietro nel tempo per rimettere al loro posto le Gemme dell’Infinito utilizzate per sconfiggere Thanos, aveva deciso di rimanere nel passato al fianco dell’amata Peggy Carter. Torna solo per consegnare lo scudo a Sam Wilson e chiudere il cerchio.

Tuttavia, tra i fan serpeggia un sospetto: e se quel Captain America fosse un impostore? La teoria potrebbe suonare un po’ bizzarra, ma a sostenerla ci sono alcuni elementi che potrebbero renderla assolutamente attendibile. Il ritorno di Cap nella sequenza finale, per iniziare, cozzerebbe con la concezione dei viaggi nel tempo del MCU. Come spiegato dallo stesso Bruce Banner nel corso del film dei fratelli Russo e anche dalla serie Loki, le cose non funzionano come in Ritorno al futuro: le azioni compiute nel passato non hanno effetti sugli eventi successivi e quindi Steve Rogers non potrebbe aver vissuto nella stessa linea temporale che lo ha riportato su quella panchina.

Rimanendo con Peggy Carter, insomma, Captain America si è di fatto spostato in una realtà diversa rispetto a quella da cui era partito. Come è possibile che si trovi nella medesima linea temporale degli altri, da anziano? La prima ipotesi è che l’eroe Marvel avesse con sé ancora delle particelle Pym al solo scopo di consegnare lo scudo a Sam Wilson. La seconda, invece, è che si tratti di un impostore e nello specifico di uno Skrull.

Apparsi per la prima volta in Captain Marvel, sappiamo che gli alieni muta-forma che torneranno nella serie Secret Invasion amano sfruttare la loro abilità per invadere silenziosamente la Terra. A guidarli è la potentissima Veranke, che si infiltra sul nostro pianeta assumendo le sembianze di Jessica Drew alias Spider-Woman. Nei fumetti, non è raro che gli Skrull si sostituiscano agli Avengers.

Secondo la teoria, dunque, potrebbero aver iniziato la loro invasione proprio vestendo i panni di Captain America, uno degli eroi più stimati al mondo, nonché un amico di cui tutti si fidano ciecamente. Un’ottima scelta se lo scopo è quello di manipolare gli umani e gli stessi Avengers per spingerli ad agire secondo il loro interesse e distruggerli dall’interno.

Cosa ne pensate? Vi sembra che la teoria proposta dai fan abbia senso o ritenete che si stia calcando un po’ la mano con gli Skrull? La stessa teoria, inoltre, viene applicata ad un altro celebre personaggio dell’universo Marvel.

Leggi anche: Avengers, non solo Captain America. Ecco come sarebbero i vendicatori invecchiati

Fonte: SR