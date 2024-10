Film che fanno ridere: dai grandi cult alle nuove uscite

Tutti abbiamo bisogno di film che fanno ridere. Cosa c’è di meglio di una sana dose di risate per allentare le fatiche di una pesante giornata di lavoro, di studio o per alleviare le preoccupazioni legate alla difficile situazione che stiamo vivendo da due anni a questa parte? Sono la scelta perfetta quando abbiamo bisogno di una ventata di leggerezza.

In questo articolo vedremo una serie di titoli, tra grandi cult e uscite recenti, che riusciranno a strapparvi più di una risata.

Film che fanno ridere: i grandi cult del cinema

Partiamo con Ace Ventura – L’acchiappanimali, film celeberrimo con protagonista Jim Carrey nei panni di un bizzarro investigatore privato assunto per ritrovare Fiocco di Neve, la mascotte dei Miami Dolphins, rapito a poche settimane dall’inizio del Super Bowl.

Allora, la pellicola fu accolta negativamente dalla critica, che attaccò la pochezza della sceneggiatura e le scelte del regista Tom Shadyac; riconoscendo però, al contempo, la talentuosa performance di Jim Carrey. Sono stati realizzati due sequel: Ace Ventura –Missione Africa (1995) e Ace Ventura 3 (2009)

Il principe cerca moglie (1988)

Eddie Murphy è Akeem, un principe africano di Zamunda che rifiuta il matrimonio combinato e decide di intraprendere un viaggio per scegliere da solo la donna con la quale passerà il resto della sua vita. Parte così per New York, insieme al suo fedele amico Semmi (Arsenio Hall). Giunti nella Grande Mela, finiscono per risiedere nel quartiere peggiore della città: un bel salto per chi è cresciuto negli agi di corte. I due, sotto mentite spoglie, quelle di due studenti universitari, trascorrono le loro giornate da un locale all’altro, alla ricerca di una ragazza che soddisfi le esigenze del principe, ma nessuna sembra fare al caso suo.

Fino a quando non si imbatterà in Lisa McDowell (Shari Headley), proprietaria di un fast food di famiglia, nel quale Akeem si farà assumere per avere l’opportunità di conoscerla. Dovrà però vedersela con un rivale: il fidanzato di Lisa, ben visto dalla famiglia di lei per via della sua posizione sociale. Ma Akeem è ormai convinto che Lisa diventerà sua moglie ed è disposto a tutto pur di raggiungere tale intento.

Il film è considerato un cult del cinema nonché uno dei lavori più iconici di Eddie Murphy.

Nel 2021 è uscito il sequel: Il principe cerca figlio, diretto da Craig Brewer.

Tutti pazzi per Mary (1998)

Tutti pazzi per Mary è un grande classico tra i film che fanno ridere. Uscito nelle sale nel 1998, vede protagonista Cameron Diaz nei panni di una dolce e affascinate ragazza molto ambita. Al suo fianco, Ben Stiller nella parte di un uomo impacciato, da sempre innamorato della suddetta ragazza.

Tra equivoci, gag demenziali e il politicamente scorretto, questo film può essere senza dubbio annoverato tra i cult della commedia.

American Pie (1999)

Un altro titolo che ha fatto la storia, soprattutto per chi è nato a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Diretto da Paul Weitz e Chris Weitz, segue le vicende di quattro studenti di un liceo del Michigan: Jim, Oz, Paul e Kevin. Tutti accomunati dalla stessa ossessione: perdere la verginità entro la fine dell’anno scolastico. Passeranno di festa in festa per riuscire a raggiungere questo obiettivo.

American Pie è stato il film di debutto dei fratelli Weitz, nonché primo capitolo di una saga che ha visto la realizzazione di altre tre pellicole: American Pie 2, con la regia di James B. Rogers (2001); American Pie – Il matrimonio, diretto da Jesse Dylan (2003); American Pie: Ancora insieme, con la regia di Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg (2012).

Scary Movie (2000)

A quattro anni dall’uscita di Scream, capostipite della saga di film horror, approda sul grande schermo la sua parodia. Attraverso le vicissitudini di un gruppo di ragazzi alle prese con un assassino mascherato, la pellicola rilegge in chiave comica alcuni tra i più famosi horror e thriller di sempre, quali, oltre al sopracitato Scream: The Blair Witch project – Il mistero della strega di Blair, So cosa hai fatto, Matrix, Venerdì 13, Shining e Le colline hanno gli occhi.

Ci sono stati quattro sequel: Scary Movie 2 (2001), Scary Movie 3 (2003), Scary Movie 4 (2006) e Scary Movie 5 (2013).

Ti presento i miei (2000)

Robert De Niro e Ben Stiller sono i protagonisti di questa commedia diretta da Jay Roach. Il film racconta la storia di Greg Fotter (Ben Stiller), follemente innamorato della sua fidanzata Pam Byrnes (Teri Polo). Il ragazzo vorrebbe chiederle di sposarlo ma dovrà prima guadagnarsi l’approvazione del suocero, Jack Byrnes (Robert De Niro). Impresa tutt’altro che semplice. L’uomo, infatti, è fermamente convinto che nessuno possa essere all’altezza di sua figlia. Sicuramente non Greg, che non ama i gatti, ha un lavoro “semplice” e un cognome alquanto discutibile. Le nozze della sorella minore di Pam potrebbero rivelarsi l’occasione giusta per entrare nelle grazie della famiglia Byrnes ma la situazione non tarderà a degenerare, e per Greg e la sua relazione le cose non si metteranno affatto bene.

Ti presento i miei ha avuto due sequel: Mi presenti i tuoi? (2004) e Vi presento i nostri (2010).

Per tale performance, Robert De Niro è stato nominato ai Golden Globe e il film ha ottenuto una candidatura agli Oscar per la migliore canzone (A Fool in Love di Randy Newman).

Zoolander (2001)

Diretto e interpretato da Ben Stiller, non potrebbe che essere citato tra i cult del genere. È una parodia del mondo della moda attraverso i personaggi di Derek Zoolander (Ben Stiller) e Hansel McDonald (Owen Wilson), due super modelli rivali.

Film che fanno ridere: Una settimana da Dio (2003)

Commedia amatissima con Jim Carrey, Morgan Freeman e Jennifer Aniston. Nel 2007 è uscito lo spin-off di questo film, Un’impresa da Dio, con protagonista Evan Baxter, il personaggio interpretato da Steve Carell.

Al centro di questa pellicola troviamo Bruce Nolan (Jim Carrey), un giornalista che sogna di diventare il conduttore del telegiornale ma a cui vengono sempre assegnati i pezzi più frivoli. Quando scopre che il suo rivale Evan Baxter (Steve Carell) ha ottenuto la promozione, Bruce va su tutte le furie in diretta, motivo per il quale viene licenziato. Triste e arrabbiato, rivolge le sue lamentele a Dio, che decide di contattarlo. Bruce riceverà infatti una serie di chiamate che lo condurranno in un magazzino abbandonato, dove incontrerà nientepopodimeno che l’Altissimo (Morgan Freeman), che gli donerà i suoi poteri. Dovrà rispettare due sole regole: non cedere i poteri a nessun altro e non usarli per alterare il libero arbitrio. Bruce capirà presto quanto sia complicato essere Dio.

Come farsi lasciare in 10 giorni (2003)

Matthew McConaughey e Kate Hudson sono i protagonisti di questa commedia. Lei è Andie Anderson, una giornalista che lavora per un periodico femminile, dove si occupa di tematiche piuttosto “leggere”, anche se vorrebbe affrontare argomenti ben più impegnativi. L’occasione le si presenta quando le viene affidato l’articolo “Come farsi lasciare in dieci giorni”: se riuscirà a fare un buon lavoro, la direttrice potrebbe iniziare ad affidarle temi più seri. Il suo obiettivo si incrocerà con quello di Benjamin Berry, un pubblicitario specializzato in articoli sportivi che, sempre per questioni professionali, ha a disposizione dieci giorni per far innamorare una donna. E la prescelta sarà proprio Andie. I due diventeranno così gli avversari della stessa partita, senza saperlo.

E alla fine arriva Polly (2008)

I protagonisti di questa commedia romantica sono Ben Stiller e Jennifer Aniston nei panni di due personaggi diametralmente opposti. Lui è Reuben Feffer, un agente assicurativo estremamente scrupoloso nel valutare ogni mossa, così da ridurre al minimo i rischi. Lei è Polly Prince, una donna che vive alla giornata, lasciandosi trasportare dagli eventi, priva di preoccupazioni. I due, che non potrebbero essere più diversi, sono stati compagni di scuola e, dopo svariati anni, si incontrano casualmente a una festa. Reuben ha appeno visto naufragare la sua relazione e questo incontro fortuito potrebbe essere l’occasione giusta per rimettersi in gioco e dare una svolta alla sua vita. Sarà così?

Il film venne bocciato dalla critica ma, come spesso accade, ebbe un grande successo al botteghino ed è ancor oggi uno dei titoli più apprezzati tra i film che fanno ridere.

2 single a nozze (2005)

Troviamo Owen Wilson e Vince Vaughn in quest’altro cult tra i film che fanno ridere. Interpretano due migliori amici di vecchia data, entrambi avvocati specializzati in mediazione nei divorzi, con l’hobby di imbucarsi ai matrimoni, con il medesimo obiettivo: rimorchiare. La loro strategia funziona a gonfie vele, almeno fino a quando (Owen Wilson) non perderà la testa per Cleary (Rachel McAdams), che però sta per convolare a nozze. Questo non fermerà John, che per realizzare il suo piano avrà bisogno della complicità del suo fedele amico.

40 anni vergine

Ritroviamo Steve Carrell in questa commedia diretta da Judd Apatow, di cui l’attore fu anche produttore esecutivo. Il film racconta la storia di Andy Stitzer, un ragazzo arrivato vergine all’età di 40 anni. Appassionato di fumetti e videogiochi, fa il magazziniere in un negozio di elettronica. Quando i suoi amici scoprono che non ha ancora avuto alcuna esperienza sessuale, si prodigano in una serie di consigli, tutti fallimentari.

Il film fu un grande successo e Steve Carrell ottenne un MTV Movie Awards per la sua performance.

Film che fanno ridere: Una notte da leoni (2009)

Diretto da Todd Phillips, si è aggiudicato un Golden Globe come miglior film commedia o musical. Racconta la storia di quattro amici, Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms), Alan (Zach Galifianakis) e Doug (Justin Bartha), che decidono di recarsi a Las Vegas per festeggiare l’addio al celibato di quest’ultimo. Sarà davvero una “notte che non dimenticheranno mai”. La mattina dopo i festeggiamenti, infatti, Phil, Stu e Alan si svegliano nella loro camera del Caesars Palace scoprendo che non ricordano assolutamente nulla di quanto successo la sera prima. Alcuni particolari contribuiscono a rendere la situazione ancora più assurda: il futuro sposo non è con loro, nel bagno c’è una tigre e in soggiorno un pollo, a Stu manca un dente, che ritrovano nella tasca di Alan, e dentro l’armadio c’è un bambino.

I tre proveranno a ricostruire pezzo dopo pezzo la pazza serata trascorsa tra alcool, droga e sesso, ma soprattutto cercheranno di riportare Doug a casa, in tempo per le nozze.

Le amiche della sposa (2011)

Secondo molti, la versione al femminile di Una notte da leoni. Diretto da Paul Feig, vede protagonista Kristen Wiig nei panni di Annie, una trentenne per nulla soddisfatta della sua vita: l’uomo con cui ha una relazione instabile non vuole impegnarsi seriamente; la pasticceria in cui ha investito tutti i suoi soldi è fallita; sua madre vorrebbe che tornasse a vivere con lei. A complicare ulteriormente le cose ci penserà la migliore amica Lilian (Maya Rudolph) e la sua proposta di farle da damigella. Anne dovrà quindi calarsi nella parte, senza sapere minimamente da dove cominciare e costretta a fare i conti con Helen (Rose Byrne), che vorrebbe prendere il suo posto come migliore amica di Lilian.

Nel cast anche Ellie Kemper nei panni di Becca, Melissa McCarthy in quelli di Megan e Wendi McLendon-Covey, che interpreta Rita.

Le amiche della sposa ha ottenuto due nomination agli Oscar e due ai Golden Globe.

Mia moglie per finta (2011)

Stesso anno di uscita per questa pellicola con Adam Sandler e Jennifer Aniston. Il primo nei panni di un chirurgo plastico, la seconda in quelli della sua segretaria che accetterà di fingere di essere sua moglie. I due, con i figli di lei, partiranno come una vera famiglia alla volta delle Hawaii. Un viaggio che rivelerà dei risvolti inaspettati.

Nel cast anche Nicole Kidman. Mia moglie per finta è stato il primo film in cui Sandler e Aniston hanno recitato insieme. L’inizio di un divertente sodalizio artistico.

Come ammazzare il capo… e vivere felici (2011)

Diretto da Seth Gordon, vede protagonisti tre amici – Nick Hendricks (Jason Bateman), Dale Arbus (Charlie Day) e Kurt Buckman (Jason Sudeikis) – accomunati dal dover avere a che fare con dei detestabili datori di lavoro. Esausti dalle continue angherie, pensano di assoldare un killer per uccidere i rispettivi capi, per poi cambiare rapidamente idea e decidere di fare da soli. Le cose però si complicano quando finiscono per essere fotografati sulla scena di un crimine. A quel punto dovranno inventarsi un nuovo piano, questa volta per provare la loro innocenza.

Nel cast anche Jennifer Aniston, Colin Farrell, Kevin Spacey e Jamie Foxx.

Nel 2014, è uscito nella sale il sequel, Come ammazzare il capo 2, diretto da Sean Anders.

Film comici: le pellicole italiane più amate

Vediamo ora cosa ci riserva il nostro cinema quando parliamo di risate a crepapelle.

Tra i film che fanno ridere, non potremo non ricordare Non ci resta che piangere, con protagonisti il mai dimenticato Massimo Troisi e il premio Oscar Roberto Benigni. I due hanno anche scritto la sceneggiatura (insieme a Giuseppe Bertolucci) e diretto la pellicola, uscita nelle sale nel 1984. Al centro della storia troviamo Saverio e Mario, maestro elementare il primo e bidello il secondo, due amici di vecchia data che si ritroveranno catapultati nel 1492. Qui incontreranno vari personaggi storici e cercheranno persino di fermare la partenza di Cristoforo Colombo.

La maggior parte delle scene e delle battute di questo film sono frutto della genialità artistica e della brillante ironia di Massimo Troisi e Roberto Benigni.

Ma fu un altro lavoro cinematografico a far conoscere al grande pubblico l’attore napoletano, ovvero: Ricomincio da tre, del 1981, diretto dallo stesso Troisi. Lo troviamo nei panni di Gaetano, un ragazzo che sogna di lasciare la realtà provinciale in cui è nato e cresciuto per trasferirsi altrove. Nella fattispecie a Firenze, dove può contare sull’aiuto di una zia. Inizierà così un altro capitolo della sua vita, tra nuove conoscenze e vecchi amici. Nel cast anche la spalla di Troisi: Lello Arena.

Proseguiamo con un altro grande classico della commedia italiana: Febbre da cavallo, con Gigi Proietti, Enrico Montesano, Francesco De Rosa e Catherine Spaak. La storia è quella di tre amici che trascorrono le loro giornate scommettendo sui cavalli, nella speranza di arricchirsi, ma finiscono puntualmente per sperperare i loro soldi.

E ancora, tra i film che fanno ridere made in Italy possiamo segnalare: Totò, Peppino e la… malafemmina; Il marchese del Grillo, diretto da Mario Monicelli e interpretato da Alberto Sordi; Johnny Stecchino, di e con Roberto Benigni; Grandi Magazzini, con un cast stellare, composto da molti dei nomi di punta della comicità italiana, come Nino Manfredi, Lino Banfi, Enrico Montesano, Renato Pozzetto, Paolo Villaggio, Christian De Sica, Massimo Boldi e tanti altri; Bianco, Rosso e Verdone, diretto e interpretato da Carlo Verdone; Tre uomini e una gamba, di e con il trio comico genovese Aldo, Giovanni e Giacomo.

In tempi più recenti: Benvenuti al Sud, con Alessandro Siani e Claudio Bisio, remake della commedia francese Giù al Nord. Due anni dopo è uscito il sequel, Benvenuti al Nord; Boris, film tratto dall’omonima serie televisiva diventata un cult, di cui sono in corso le riprese dell’acclamatissima e attesissima quarta stagione; Cado dalle nubi, con protagonista Checco Zalone, di cui segnaliamo anche i lavori seguenti: Che bella giornata, Sole a catinelle, Quo vado? e Tolo Tolo; Non ci resta che il crimine, con Ilenia Pastorelli, Marco Giallini, Edoardo Leo, Alessandro Gassman e Gianmarco Tognazzi.

Film che fanno ridere in arrivo nel 2022

Vediamo ora insieme le commedie che arriveranno nelle sale nel corso del 2022.

Tra queste troviamo Gli idoli delle donne, in uscita il 14 aprile, di e con Lillo e Greg. Lillo interpreta Filippo, un affascinante gigolò che a causa di un incidente dovrà fare i conti con un aspetto diverso, che si ripercuoterà negativamente sul suo lavoro. Disperato, si rivolge a Max (Greg), un esperto di pratiche di seduzione che proverà a insegnargli come conquistare le donne al di là dell’aspetto fisico. Nel cast anche Ilaria Spada, Francesco Arca e Corrado Guzzanti.

Uscirà il 21 aprile Il sesso degli angeli, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Racconta le vicende di Don Simone, un prete che riceverà un’inaspettata eredità da un suo zio: una redditizia attività a Lugano. Giunto sul posto, scoprirà essere un bordello. Nel cast anche Sabrina Ferilli e Marcello Fonte.

Tra i prossimi film che fanno ridere in uscita quest’anno anche: Il più bel giorno della nostra vita, di e con il trio comico genovese Aldo Giovanni e Giacomo; Giovanni sarà anche in Tutti a bordo di Luca Miniero, insieme a Stefano Fresi, Carlo Buccirosso e Giulia Michielini. Un padre e un nonno, dopo averlo perso, inseguiranno un treno attraverso tutta l’Italia, da Nord a Sud, con a bordo i loro figli e nipoti; Tre di troppo, diretto e interpretato da Fabio De Luigi, in coppia con Virginia Raffaele. Saranno Marco e Giulia, due fidanzati che hanno deciso di non avere figli. Un giorno, però, si ritroveranno in casa tre bambini, e la loro esistenza cambierà improvvisamente e radicalmente. Cosa dovranno fare per far sì che la loro vita torni a essere quella di prima? E, soprattutto, sarà possibile?

È invece già disponibile su Amazon Prime Video, da venerdì 11 febbraio, I Want You Back, commedia diretta da Jason Orley. Al centro della storia troviamo Peter (Charlie Day) ed Emma (Jenny Slate), due trentenni scaricati dai rispettivi fidanzati – Anne (Gina Rodriguez) e Noah (Scott Eastwood) – nel corso del medesimo fine settimana. Casualmente finiscono per conoscersi e decidono di portare avanti una missione comune: boicottare le nuove relazioni dei rispettivi ex per provare a riconquistarli.