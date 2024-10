The Matrix Resurrections: Keanu Reeves insieme al nuovo cast nel poster dell’atteso film [FOTO]

Manca davvero poco all’uscita di The Matrix Resurrections, quarto capitolo della saga cyberpunk che ha cambiato per sempre il genere. Firmato da Lana Wachowski, il film vedrà il ritorno di parte del cast originale – Keanu Reeves nel ruolo di Neo e Carrie-Anne Moss in quello di Trinity.

Al loro fianco ci saranno Jada Pinkett Smith, che tornerà a coprire il ruolo di Niobe e Lambert Wilson in quello del Merovingio. Le new entry del progetto sono invece Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo di Morpheus, Neil Patrick Harris, Christina Ricci, Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt e Erèndria Ibarra.

Il grande assente del film, come si evince dal cast principale, è Laurence Fishburne – che non tornerà nel ruolo di Morpheus. Il nuovo capitolo soffrirà inoltre l’assenza di Hugo Weaving; quest’ultimo ha dovuto declinare l’offerta di vestire nuovamente i panni dell’Agente Smith a causa di altri impegni lavorativi. Come anticipato, inoltre, il progetto è stato curato solamente da Lana Wachowski, al contrario della trilogia – allora scritta insieme alla sorella Lilly.

Una parte del cast appare anche nel poster, proposto in queste ore dalla pagina ufficiale Instagram del film. Mentre negli States The Matrix Resurrections arriverà contemporaneamente in sala e su HBO Max il 22 Dicembre 2021, in Italia sarà in esclusiva al cinema a partire dal 1 Gennaio 2022. Di seguito invece potete leggere la sinossi del film.

«In un mondo che oscilla tra due realtà – la vita di tutti i giorni e tutte le bugie che si nascondono in essa – Thomas Anderson dovrà scegliere di seguire il Bianconiglio ancora una volta. La scelta, anche se si tratta di un’illusione, è ancora l’unico modo per entrare o uscire da Matrix, che ora è più forte, più sicuro e più pericoloso che mai».

Foto: Warner Bros