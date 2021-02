null

Arriverà nelle sale a settembre Break the Silence: The Movie, il quarto film degli acclamati BTS, la boy band di punta dell’universo K-pop che ambisce a replicare l’enorme successo di Bring the Soul: The Movie, che nel 2019 ha raggiunto un box office di 24,3 milioni di dollari con 2,55 milioni di biglietti venduti in 112 paesi.

Per chi non li conoscesse, ricordiamo che BTS è l’acronimo di Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, gruppo musicale sudcoreano che dal 2013 si è affermato come fenomeno internazionale imponendosi nelle classifiche e facendo sold-out in tutto il mondo. Ma non solo, oltre ad essere stata protagonista di un discorso alle Nazioni Unite, la band ha anche ricevuto prestigiosi premi come il Billboard Music Award e l’American Music Award, venendo inoltre nominata dal TIME nell’elenco delle 100 persone più influenti del 2019.

Il film ripercorre, passo dopo passo, l’ultimo tour dei BTS, regalando al pubblico esibizioni dagli stadi di tutto il mondo, da Los Angeles a Parigi, includendo il live londinese a Wembley, che per la prima volta nella storia ha ospitato una band coreana. Oltre alle performance, anche vari momenti dal backstage che racconteranno da vicino ogni membro del gruppo: un accesso speciale e senza precedenti che farà scoprire ai fan un altro lato dei BTS, con i sette componenti della band che condivideranno storie personali mai raccontate prima d’ora.

Break the Silence: The Movie arriverà nelle sale italiane dal 10 al 13 settembre. Ad anticiparlo, una nuova proiezione di Bring the Soul: The Movie, che verrà riproposto in alcuni cinema selezionati solo il 28 agosto, il 29 agosto e il 30 agosto. Una doppia occasione per gli spettatori, che potranno godersi una seconda volta il fortunato titolo del 2019 scoprendo, inoltre, alcune immagini in anteprima di Break the Silence: The Movie.

Pronti per un nuovo viaggio in compagnia di RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook?

Foto: Getty